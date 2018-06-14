陕西8年排污权交易80余场次 污染物排放量大幅减少

6月14日，陕西省委对外宣传办公室举办“全面深化改革”主题系列新闻发布会第三场。

西部网讯（记者 鄢山宇） 6月14日，陕西省委对外宣传办公室举办“全面深化改革”主题系列新闻发布会第三场，陕西省环保厅副厅长李敬喜介绍了我省排污权有偿使用和交易改革的情况。记者从发布会上了解到，自2010年6月首次排污权竞买交易以来，陕西已累计完成排污权交易80余场次，成交总额11.18亿元。

8年排污权交易80余场次 覆盖行政区域内所有排污单位

能源化工是我省重要的支柱产业，发展迅速的同时带来的污染物排放总量大幅增加，对有限的环境容量带来了越来越大的压力，环境污染形势严峻。

“在此情况下，就必然急需有一种措施来控制污染物排放总量，尤其是新增排放量，使之在环境容量有限的前提下开展生产活动，这就产生了排污权有偿使用和交易。”李敬喜向在座记者解释，排污权有偿使用和交易制度是运用市场化手段控制污染排放总量，推动污染治理、促进环境质量改善的一项环境经济政策。

记者从会上了解到，陕西作为全国11个排污权有偿使用和交易试点省份之一，在交易流程、交易方式、收费标准、资金管理等方面逐步形成了较为完善的制度体系，目前我省排污权有偿使用和交易开展范围覆盖全省行政区域内所有排污单位。

据统计，自2010年6月我省以二氧化硫排污权交易为突破口，首次排污权竞买交易，我省已累计完成排污权交易80余场次，成交总额11.18亿元。全省新改扩建项目新增排污量全部通过排污权交易取得，实现新增排污量排污权有偿使用全覆盖。

陕西省环保厅副厅长李敬喜介绍了我省排污权有偿使用和交易改革的情况。

污染物排放量大幅减少 促进产业结构调整

排污权有偿使用和交易这一倒逼机制，提高了新建企业环保准入门槛，在推进主要污染减排、提高经济发展质量、减少环境污染，改善环境质量等方面发挥了显著的作用。

据李敬喜介绍，通过排污权有偿使用和交易改革，通过收储方式关闭造纸、氮肥、皂素企业33家，共收储二氧化硫5182.48吨、氮氧化物763.24吨、化学需氧量12313.36吨、氨氮669.4吨，下达收储资金1.8亿元。有效解决了造纸、氮肥、皂素行业对渭河及汉丹江水质的污染威胁，确保渭河变清及汉丹江流域水质安全。同时为新项目、好项目腾出排污空间，有效实现区域内新老排污指标平衡及替代削减。

“去年在火电行业率先开展排污权有偿使用管理，共征收排污权有偿使用费5880万元。今年我们将在全省所有排污单位全面开展排污权有偿使用管理。”李敬喜说，通过将排污权有偿使用和交易——建设项目总量控制——环评审批——排污许可制度——刷卡式污染物总量控制系统的有机结合，按照行业排污许可技术规范要求对企业排污量进行核定，将企业排污权有偿使用量、环评审批排放总量、排污许可量三者统一，实现固定污染源无缝式总量管理。

编辑： 王瑜