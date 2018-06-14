未建人防工程还拒缴费 榆林一企业上榜人防办"黑名单"

2018年榆林市人民防空办公室违法案件“黑名单”。
西部网榆林讯（记者 李明 陕西广播电视台记者 张坤） 榆林一家企业因未按法律规定修建人防工程，且拒不缴纳人防工程易地建设费，被榆林市人民防空办公室列入人民防空违法案件“黑名单。
在今天（6月14日）下午举行的2018年第二次诚信“红黑榜”新闻发布会上，榆林市人防办公开曝光了这起人防违法案件。这也是榆林市近年来第二次公开曝光人防系统的“黑名单”。
据了解，涉事企业名为榆林天林科工贸有限公司，项目所在地在榆林城区富康路北、规划路东，因未按法律规定修建人防工程，且拒不缴纳人防工程易地建设费。
据榆林市人民防空办公室副主任、新闻发言人白和平介绍，人防办最初确定拟将5家建设单位纳入失信人员“黑名单”，初步确定后再次逐一进行电话催收，并充分告知纳入失信“黑名单”的后果，其中有4家建设单位主动联系，表示愿意履行缴费义务。最终将榆林天林科工贸有限公司纳入人防违法案件“黑名单”，实施联合惩戒。
榆林市人防办表示，下一步还将强化措施，加强企业守法诚信管理，建立企业“黑名单”制度，将企业纳入银行企业征信系统、社会信用信息共享系统和市场主体信用信息系统，施工总承包企业和分包企业同时纳入建筑企业信用信息系统，由相关部门依法向社会公布，在政府资金支持、政府采购、招投标、施工许可、履约担保、资质审核、融资贷款、市场准入、评优评先等方面予以限制，形成“一次违法、处处受限”法治格局，提高企业失信违法成本。
编辑： 王瑜
娱乐中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖表示，中国首倡举办上合组织国家电影节，表明了各国加强电影合作、深化人文交流的美好愿望。06-14
娱乐1958年，中国第一部电视剧《一口菜饼子》在北京电视台播出，中国电视剧发展史的序幕由此拉开。06-14
娱乐提及高仓健先生的逝世，张涵予深表遗憾，没有在高仓健先生有生之年看望他一次，但是张涵予认为通过味道，即使天人相隔，依然可以把心意传递下去。06-14
娱乐陈乔恩出席由中国扶贫基金会发起的善行者北京发布会活动，现场分享了参与公益的感触：“今天特别感谢（主办方）让我来到现场参与这个活动。06-14
娱乐当心中的种子生根发芽，对传统萌发兴趣，他们会自觉地由此及彼、由浅入深，听完时尚的“古风”，自然会聆听古乐、古曲的本真。06-13
娱乐沈腾和张一鸣两位好兄弟戏中“花样散财”，发布会上也玩心不减，因戏发福的二人借此机会先后上秤，现场称重。06-13
娱乐《扶摇》的配角阵容中，有好戏之人刘奕君、王劲松、胡可，也有《三生三世十里桃花》的熟面孔高伟光和赖艺，可谓颇有亮点。06-13
娱乐李治廷作为公众人物身体力行，以自身的影响力呼吁更多人参与到环保公益的行列中。06-13
娱乐从张嘉译演《蜗居》开始，中年男演员们就开始走起了体面正直的“老干部”路子。06-12
娱乐袁弘手拿相机自拍，华晨宇坐在张歆艺和林志玲中间，而一向调皮的张歆艺和林志玲对着华晨宇各种搞怪逗乐，十分的有趣。06-12
娱乐当日，由沈腾、宋芸桦、张一鸣、常远等主演的喜剧片《西虹市首富》在北京举行发布会，该片将于7月27日全国上映。06-12
娱乐《对话·寓言2047》第二季将于6月12/13/14日继续在国家大剧院上演，同时《2047观·念展》也将在国家大剧院歌剧院一层环廊进行展示。06-12