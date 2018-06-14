未建人防工程还拒缴费 榆林一企业上榜人防办"黑名单"

2018年榆林市人民防空办公室违法案件“黑名单”。

西部网榆林讯（记者 李明 陕西广播电视台记者 张坤） 榆林一家企业因未按法律规定修建人防工程，且拒不缴纳人防工程易地建设费，被榆林市人民防空办公室列入人民防空违法案件“黑名单。

在今天（6月14日）下午举行的2018年第二次诚信“红黑榜”新闻发布会上，榆林市人防办公开曝光了这起人防违法案件。这也是榆林市近年来第二次公开曝光人防系统的“黑名单”。

据了解，涉事企业名为榆林天林科工贸有限公司，项目所在地在榆林城区富康路北、规划路东，因未按法律规定修建人防工程，且拒不缴纳人防工程易地建设费。

据榆林市人民防空办公室副主任、新闻发言人白和平介绍，人防办最初确定拟将5家建设单位纳入失信人员“黑名单”，初步确定后再次逐一进行电话催收，并充分告知纳入失信“黑名单”的后果，其中有4家建设单位主动联系，表示愿意履行缴费义务。最终将榆林天林科工贸有限公司纳入人防违法案件“黑名单”，实施联合惩戒。

榆林市人防办表示，下一步还将强化措施，加强企业守法诚信管理，建立企业“黑名单”制度，将企业纳入银行企业征信系统、社会信用信息共享系统和市场主体信用信息系统，施工总承包企业和分包企业同时纳入建筑企业信用信息系统，由相关部门依法向社会公布，在政府资金支持、政府采购、招投标、施工许可、履约担保、资质审核、融资贷款、市场准入、评优评先等方面予以限制，形成“一次违法、处处受限”法治格局，提高企业失信违法成本。

编辑： 王瑜