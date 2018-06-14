榆林市卫计局曝光26家无证行医“黑名单”

西部网榆林讯（记者 李明 陕西广播电视台记者 张坤） 今天（6月14日）下午，榆林市委宣传部、市文明办、市委外宣办、市信用办在市委七楼会议室联合举行榆林市2018年第二次诚信“红黑榜”新闻发布会，榆林市卫计局依法公开发布了26家无证行医取缔“黑名单”。

据榆林市卫生和计划生育局副调研员袁党权介绍，2017年，市卫计局共查处各类违规违法案件150件，取缔4家黑诊所，罚没30余万元。 本次将无证行医及取缔的26件查处案件名单公布于众，其中靖边县安娜纹饰美容店等数所美容机构上榜。

“如有发现已列入‘黑榜’的医疗机构仍然非法从事医疗活动的，请及时向卫生计生行政部门或公安部门举报，我们将坚决予以查处。”袁党权在发布会上说。

榆林市卫计局也提醒广大市民看病就诊时要注意以下信息：一是看该机构是否悬挂《医疗机构执业许可证》，许可证中诊疗科目和执业地点与实际情况是否一致；二是患者可以向医院咨询医生或护士的行医资格。没有经过执业注册的医师及护士是不能从事诊疗活动的；三是病历、处方和发票是病人重要的维权证据。到合法医疗机构就诊，看病有病历，用药有处方，病历处方均应有医师签名。交费有发票，发票上盖有该医疗机构的印章，但非法医疗机构是没有正规发票的。

榆林市卫计局表示将进一步巩固和扩大打击非法行医专项行动成果，加大对医疗机构的专项整治力度，严厉打击非法行医，严肃查处违法违规执业行为。