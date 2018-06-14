两月没动静群众再反映 交警连夜施划斑马线获谅解

6月13日，工程队工人连夜施画了斑马线。

西部网讯（记者 刘望）“满意，我对交警的答复非常满意！”6月14日，西部网网友“泛舟”向记者反馈，他反映的兴盛园小区门前斑马线施划问题已经解决。

【民生热线】

北郊兴盛园小区西门行人过马路太危险 希望增设斑马线

交警部门承诺施划斑马线 为何两个月还没实现？

市民疑问：都两个月了，说好的斑马线呢？

今年3月30日，网友“泛舟”通过西部网民生热线向西安市交警支队建议，希望能在西安北郊的兴盛园小区西门和兴隆园小区之间的贞观路上施划一条斑马线，方便行人通过。

4月16日，西安交警未央大队回复称，年前交警实地调研发现，该区域分布着幼儿园、中学和小区，多有行人学生在此经过上学、上班，确实需要一条斑马线。他们承诺，近期将调研并施划斑马线。

然而两个月过去，贞观路上的斑马线依然没见影子。6月11日，网友再次向西部网民生热线反映，希望敦促交警部门加快斑马线施划速度，保证行人安全。

交警：当晚就画好了斑马线

昨日（6月13日）下午，记者将网友诉求再次反馈给了西安市交警支队。交警支队规划科相关负责同志表示，因施划斑马线不及时，给市民造成了困扰，他们深感抱歉，并承诺：“今晚就划斑马线。”

相关负责人表示，西安市路网范围较大，需要新画和更新的标识标线数量较多，工程队的作业能力已经达到极限。“为了防止对道路通行造成拥堵，咱们的施划只能夜间进行，而且下雨天和道路洒水过后无法作业，所以行动有些缓慢。”

昨晚23时，工程队工作人员在兴盛园小区西门和兴隆园小区之间的贞观路上施划了斑马线。今天上午，网友反馈表示，已经看到了斑马线，并对交警的行动表示满意。

哪些路口需要信号灯斑马线？西安交警邀您提建议

今年6月1日起，西安交警在全市范围内开展了交通信号灯、交通标志标线的大排查、大整治行动。各辖区交警会对本辖区范围内每一个路段，每一个路口，每一点位交通信号灯，每一处交通标志、每一条斑马线进行全面排查，对于因磨损产生的交通标线不清晰，重新进行施画。

对需要改造的交通标志，重新建设；对已安装智能信号灯的路口，进一步进行优化；对不适合安装信号灯的路段，加派警力进行有针对性的交通疏导；对未安装智能信号灯的路口，交警部门将认真调研，尽快进行智能信号灯建设。

同时，西安交警也欢迎市民对西安市的交通信号灯、交通标志标线安装和使用提出意见和建议，市民可登录西部网民生热线（rexian.cnwest.com）或西部网微博提出意见，西安交警会指派专人进行实地调研，及时完善，服务市民出行。

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编辑： 刘望