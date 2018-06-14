陕西"光明扶贫工程"启动 免费救治建档立卡贫困白内障患者

6月14日，陕西省“光明扶贫工程”政策培训和签订项目协议会议在西安召开。
西部网讯（记者 彭芬） 今天（6月14日），陕西省卫生计生委、省扶贫办和中国扶贫志愿服务促进会在西安召开了陕西省“光明扶贫工程”政策培训和签订项目协议会议，正式启动陕西省“光明扶贫工程”项目，安排部署白内障救治工作。
白内障是全球三大致盲眼病之一，在全国建档立卡贫困人口中，有近60万白内障患者因贫困无法得到及时治疗，成为制约他们脱贫的主要因素。2017年7月，国务院扶贫办和国家卫健委联合印发了《“光明扶贫工程”工作方案的通知》，启动“光明扶贫工程”项目，对建档立卡贫困白内障患者进行免费救治。
据了解，目前我省因病因残致贫的建档立卡贫困人口中，有1万多名白内障患者需要救治。陕西省“光明扶贫工程”项目确定了定点医院，将在2017至2020年期间，对建档立卡贫困白内障患者进行免费救治，从而推进我省防盲治盲工作，确保到2020年农村贫困人口脱贫。
会议强调，各级卫生计生部门、扶贫部门和定点医院要高度重视，从坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的高度，按照光明扶贫的工作要求，夯实任务，严格责任落实。要进一步理清思路、制定工作计划，做到任务到人，责任到人，逐项抓好落实，加强定点医院医疗质量和安全监管，确保我省建档立卡贫困白内障患者得到及时有效的免费救治。
会上还进行了光明扶贫政策培训，中国扶贫促进会与71个县扶贫办、125家定点医院签订了三方协议。
编辑： 王瑜
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