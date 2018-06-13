西安市教育局回应对民办学校小升初招生“摇号”公正性质疑

西部网讯（记者 彭芬）今天（6月13日）晚上，西安市教育局针对“少数群众根据官方公布结果或网络截图的个别信息对派位工作公正性提出的质疑”，发布《关于2018年民办学校初中招生电脑随机派位工作有关情况的说明》。具体如下：

2018年6月12日上午，西安市2018年民办学校初中招生电脑随机派位工作顺利结束，本次电脑派位录取结果公平、公正、公开。

派位结果向社会公布后，有少数群众根据官方公布结果或网络截图的个别信息对派位工作公正性表示质疑。对此，西安市教育局、相关区教育局十分关注，全面核查相关情况，现分别说明如下：

一、 关于经派位录取学生“袁世杰”实际年龄问题。经查，该生系新城区某小学六年级毕业生，实际年龄为12周岁。但其在外省出生地报户时确实存在出生日期登记为2010年错误问题。按照国家学籍规定，导致其学籍相关信息与其户籍出生时间一致。

二、关于经派位录取学生“张贵峰”实际年龄问题。经查，该生系长安区某小学毕业生，户籍信息显示出生时间为2005年。其原始学籍自小学入学登记时被误登记为2002年且使用至今，并以此参加了网上报名。

三、关于姓名“张子萱”的同学被两所学校同时录取问题。经查，确系重名重姓所致，两生分别毕业自新城区、灞桥区不同小学，且被新城区、灞桥区不同民办初中学校分别派位录取。

四、关于姓名“田子豪”的同学（且报名号一致）被同一所学校派位录取，但姓名分别在第6位、第66位重复出现等类似问题。经查，该生确系该校经派位录取，排在第66位。实际派位录取结果第6位的另有其人，且已由学校向社会正式公布。另经发现，在网上截图中还有其他部分学生录取信息也出现类似情况。经判断，该批严重不实信息系人为故意篡改学校公布的真实信息截图所致。对此，相关学校已向公安机关报案。

西安市教育局欢迎社会各界对我局工作进行监督，并欢迎社会群众及时提供各类违纪违规问题线索。

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西安市教育局

2018年6月13日

编辑： 赵昊