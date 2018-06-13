西安纺织城客运站开展防暴演练 确保端午节出行安全

西安多部门在纺织城客运站开展了防暴应急演练。

西部网讯（记者 刘望）随着端午节的到来，各个客运站也将面临旅客出行高峰，为了保障旅客出行安全，今天（6月13日）下午，西安市交通运输局等多部门组织40余名公安特警和医务人员以及客运站工作人员，在纺织城客运站开展了防暴应急演练。

演练现场，工作人员模拟了两名女性旅客从站外进站乘车时，突然遭到持刀歹徒的袭击。随后客运站保安迅速持防暴工具将歹徒逼至角落，防止其他乘客受到伤害，公安特警增援力量赶到后将一名歹徒击毙，一名歹徒制伏。防爆人员和急救人员分别对现场遗留物品和伤者进行了处理和救助。

编辑： 刘望