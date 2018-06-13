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西安纺织城客运站开展防暴演练 确保端午节出行安全

时间：2018-06-13 19:37:32  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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西安纺织城客运站开展防暴演练 确保端午节出行安全

随着端午节的到来，各个客运站也将面临旅客出行高峰，为了保障旅客出行安全，今天（6月13日）下午，西安市交通运输局等多部门联合，40余名公安特警和医务人员以及客运站工作人员在纺织城客运站开展了防暴应急演练。

西安多部门在纺织城客运站开展了防暴应急演练。

西部网讯（记者 刘望）随着端午节的到来，各个客运站也将面临旅客出行高峰，为了保障旅客出行安全，今天（6月13日）下午，西安市交通运输局等多部门组织40余名公安特警和医务人员以及客运站工作人员，在纺织城客运站开展了防暴应急演练。

演练现场，工作人员模拟了两名女性旅客从站外进站乘车时，突然遭到持刀歹徒的袭击。随后客运站保安迅速持防暴工具将歹徒逼至角落，防止其他乘客受到伤害，公安特警增援力量赶到后将一名歹徒击毙，一名歹徒制伏。防爆人员和急救人员分别对现场遗留物品和伤者进行了处理和救助。

编辑： 刘望

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