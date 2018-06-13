工人正在清洗粽叶。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 曹凯） 端午节临近，粽子作为传统美食迎来销售旺季，近两年，手工粽子受到越来越多人的追捧，有些老店甚至供不应求。

记者今天（6月13日）在西安市回民坊看到，街两边已经有不少摊位都摆上了粽子在销售。

摊位老板：“我们自己包的，我们每年这个季节都要包一点粽子，就是过节那两天人多一点，卖两三千吧。”

摊位老板说，这两天还没有到真正的销售高峰，所以他们的销量不是很高。记者也看到，回民坊上大多数销售粽子的摊位生意都略显清淡，不过也有一些老字号，这两天生意很不错。在一家售卖手工粽子已经十年的老店记者看到，不少居民顶着烈日在排队购买粽子，摊位后面有四五名员工正在一刻不停地现包现卖。上午10点多，这里的粽子已经开始供不应求。

店主马彦彬：“从原材料到配料到成品制作，都是要我亲自盯着的，顾客多的原因也就是这，新鲜好吃，这是关键。”

记者询问了一些排队购买粽子的顾客，基本都是专门来买手工粽子的，尽管传统手工粽子馅料种类没有市面上丰富，但是口感更胜一筹。

顾客：“好吃啊”。

顾客：“粽子味、糯米好点，传统风味手工的还是好点。”

顾客：“手工包的味道还是比较好的，食材口感应该都好于工厂的。”

马彦彬说，端午节前几天，他们每天能销售三千到四千个粽子，销售量最高的时候产量经常会跟不上，虽然现在买手工粽子的人越来越多，但会包粽子的人却越来越少，这也是限制手工粽子销售的一个重要原因。

马彦彬：“人多了，但是我这的量还是这么大，因为现在会包粽子这个手艺的人特别少，像年轻人都不多了，都是五十多岁、六十多岁在包，六十多岁的人现在压根干不动这活了。”