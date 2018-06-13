安康传统名菜展示。

西部网安康讯（记者 毛明博）吃正宗巴山吊罐肉、尝蜀河八大件、品白河三点水、回味紫阳蒸盆子与三转弯、感受正宗摔碗酒……今天（6月13日），第三届安康美食文化节于汉城国际商业街开幕，不少游客和市民也在现场大快朵颐，对安康地道美食赞誉有加。

安康第三届美食文化节也是第十八届中国安康汉江龙舟节重要活动系列活动之一。安康市商务局相关负责人表示，今天（6月13日）和6月15日，全市56家企业117名选手，在汉城国际商业街天幕区和中庭广场参加美食烹饪大赛团体和个人赛，届时将评选出安康“名宴、名菜、名小吃、名厨”各10个；安康“优秀宴席、特色菜、优秀厨师、特色小吃各10个。6月17日15时闭幕式上组委会将统一颁奖。

记者还了解到，今日起至6月17日，每天10：30——21：00，参展企业将通过集中现场制作、销售独具地方特色的小吃、菜品以方便来安康的游客。安康市美食餐饮协会会长黄亚军介绍，今后他们将继续支持举办美食文化节，评选出安康名宴、名厨、名菜、名小吃，深入研究和挖掘陕菜历史文化，加强陕菜传承创新，推进以陕南菜为主打的陕菜品牌标准体系建设及研究，为推进陕菜“走出去”发挥积极的作用。