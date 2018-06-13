安康开展“我在抖音看龙舟”培训会 合力推介安康旅游

安康举办“我在抖音看龙舟”培训会现场

西部网安康讯（记者 毛明博）借助抖音成就了西安的永兴坊，能不能结合抖音和龙舟节的热点，让安康的旅游搭上移动互联网的信息快车，让安康“火一把”呢？6月12日，安康举办“我在抖音看龙舟”培训会，各县区旅游局分管领导，景点、旅行社、酒店等企业负责人共计150人参加培训，希望借助互联网推介安康民俗旅游。

培训会上，主办方邀请抖音平台相关负责人给大家传授了目前最热门的抖音小视频拍摄技巧和运营案例，与会人员就抖音运营知识、如何提升知名度等问题进行了踊跃提问，成效明显。

安康市旅发委主任曹辉围绕“我在抖音看龙舟”进行动员讲话，鼓励大家抢抓机遇，用好抖音平台，讲好安康故事，传播安康精神，做好安康全域旅游产业，助推安康经济发展，助力追赶超越。

“通过抖音与龙舟节联手，借助移动互联技术，可以让更多人年轻人了解安康，从而宣传安康，达到来安康、游安康、推动安康发展的目的。”曹辉说。

编辑： 肖昌希