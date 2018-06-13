西安三律师大数据分析陕西离婚案 婚外情大多难取证

西安律师公布2017陕西离婚判决大数据分析报告。

陕西超八成离婚案判“不离”。

西部网讯（记者 李媛）“我所接手的离婚案件占民事案件的一半；女性的独立意识正在崛起，越来越敢提离婚；2017年八成离婚案判不离……。”今天（6月13日）下午，在位于沣惠南路的某写字楼里，北京盈科（西安）律师事务所合伙人张莹面对西部网、陕西头条记者侃侃而谈，在对于一些普遍的社会现象叙述时，她不时地讲一两个自己曾代理的典型案例。“这个大数据对于我们分析社会的婚姻问题，对于律师的日常工作，甚至于我国法律法规的完善和修改都能提供一些参考”。

西安三名律师统计分析出《2017陕西省离婚判决大数据分析报告》

张莹等三名律师，花了三个多月时间，通过对中国裁判文书网公布的2017年1月1至12月31日的我省各法院离婚诉讼判决，抽取3579件判决做大数据归纳总结，并针对整理的数据进行科学分析，撰写了《2017陕西省离婚判决大数据分析报告》。需要注意的是，本次数据统计只能根据公开数据库中显示的数据进行统计分析，同时，由于离婚案件的特殊性，以撤诉或者调解结案的案件不在此次分析范围之内，本次数据统计的文书仅限于判决书。

2017年，张莹和她的团队第一次做离婚判决大数据分析，对于分析的结果，她感到震惊。“日常的工作中，我们仅仅发现了局部的一些情况，但根据大数据结果更加直接，问题也更突出。”张莹说，未来他们还会将陕西离婚判决大数据分析报告继续做下去。

结合日常接手的案子以及分析报告，张莹认为，在结婚前的整个阶段，没有一门功课是让准夫妻掌握婚姻和家庭是如何经营的，对于成长经历不同的两个人，如何和谐的相处，这门课都是缺失的。“很多的独生子女父母对孩子的婚姻干涉较多，控制欲望较强，导致夫妻两人在婚姻中产生隔阂。”张莹说，夫妻在生孩子后，女性因为参与和付出较多，角色转变较快，而男性角色转变相对较慢，婚姻的这段时间相对比较脆弱。

面对这些现实问题，张莹在做完分析报告后认为，男女双方应该谨慎对待婚姻，在领证前，要考虑好是否能承担起婚姻赋予双方的责任和义务。在张莹看来，借鉴国外一些国家对离婚诉讼程序的先进经验，设立“预离婚阶段”，对诉讼双方有很好的缓冲作用。“最重要的是，社会各个方面都要加强对准夫妻的婚前教育，让双方学会如何经营婚姻，充分认识到婚姻中的责任和义务，真正从心理上做好婚前准备。”张莹告诉记者。

编辑： 李媛