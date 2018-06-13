榆林学院师生共学《梁家河》 确定本书为政治理论重要读本

榆林学院师生通过诵读、座谈等多种形式，共学《梁家河》。
榆林学院师生通过诵读、座谈等多种形式，共学《梁家河》。
榆林学院师生通过诵读、座谈等多种形式，共学《梁家河》。
西部网榆林讯（记者 李明）6月12日，榆林学院全面开展学习宣传纪实文学《梁家河》活动 ，师生通过诵读会、座谈会、研讨会等丰富多彩的形式，认真学习梁家河“大学问”的丰富内涵。
昨天（6月12日）下午，在榆林学院逸夫楼一楼报告厅内，师生们声情并茂，诵读纪实文学《梁家河》里的《我把心留在了这里》《泪别梁家河》等文章选段，现场不时响起热烈的掌声。
当天下午，该学院还分别举行了座谈会、研讨会等。会上广大师生积极发言，谈感受、谈体会，纷纷表示在今后的工作和学习中，要像青年习近平那样能吃苦、敢担当，勇创新、甘奉献。
“作为一名高校的教师，书中看到总书记在非常艰苦的环境当中，也从来没有忘记读书和思考，我们一定要坚持读书学习，从读书当中汲取丰富的营养不断提升自身的修养。”榆林学院马克思学院教师薛杨说。
据了解，纪实文学《梁家河》出版后，榆林学院党委高度重视，在校党委会上研究部署学习宣传工作，确定将《梁家河》作为师生政治理论学习重要读本，并将相关内容融入思政课教育教学全过程。
榆林学院精心谋划周密部署开展了本次“学习新思想千万师生同上一堂课”暨“学习《梁家河》筑梦新时代”——诵读会、座谈会、研讨会。此外，该校还将继续通过报告会、演讲征文、学习《梁家河》主题班会等多种形式，将学习《梁家河》活动引向深入，引导广大师生深刻领会梁家河精神。
编辑： 张娟
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