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西安临潼礼泉等地将有雷阵雨 局地伴有冰雹

时间：2018-06-13 17:36:30  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安临潼礼泉等地将有雷阵雨 局地伴有冰雹

陕西省气象台2018年06月13日16时50分发布短临预报：未来2小时，耀县、泾阳、三原、礼泉、秦都区、兴平、高陵、临潼、西安市区、长安、鄠邑境内有雷阵雨（5-15mm），局地伴有冰雹。

西部网讯 陕西省气象台2018年06月13日16时50分发布短临预报：未来2小时，耀县、泾阳、三原、礼泉、秦都区、兴平、高陵、临潼、西安市区、长安、鄠邑境内有雷阵雨（5-15mm），局地伴有冰雹。

编辑： 张娟

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