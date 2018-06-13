前科人员“梅开二度”入室盗窃再被抓，碑林公安追回赃物45万。

西部网讯（记者 赵昊） “这是缴获的现金、首饰，这是手表还有部分收藏品”随着碑林警方办案民警的介绍，近日系列入室盗窃案宣布告破，并查获大量金银饰品、照相机、手表等不明财物。

2018年6月6日、7日，西安市公安局碑林分局兴庆路派出所连续接到报警称，交大某小区发生多起入室盗窃案。案件发生后，碑林分局高度重视，立即抽调刑侦、便衣大队及兴庆路派出所多方警力成立专案组，展开调查。

经专案组民警前期走访调查发现，几起案件均发生在白天受害人外出，属上班时间，且被盗住户多为同一户型，楼外的楼梯间窗下有一个平台，且一墙之隔的另一个平台则直通这一户的厨房窗户，嫌疑人可以较为容易的从步行梯攀爬横梁翻越厨房窗户进入室内。

在调查中民警了解到，其中一名受害人在家中安装了监控探头，成功拍到了案发时的现场画面，办案民警遂对案发当天的监控视频进行了调取。

在结合此监控视频及周边其他监控设备所录影像进行筛查对比后，还原了嫌疑人案发当天的作案过程，并清晰的勾画出嫌疑人的体貌特征，最终确定袁某有重大作案嫌疑，“我们起初判断能在高层翻窗户盗窃的应该是个体型较瘦比较灵活的人，在确定嫌疑人后才发现是一名体形较胖的男子，这在翻越窗户的时候会比较吃力，也会比较危险。”办案民警告诉记者。

随后，专案组民警展开大量走访摸排和认真细致的调查研判，锁定了嫌疑人袁某的常住地位置，并分析其作息规律，最终经过30余小时蹲守，于6月11日上午10时在灞桥区一小区单元房内将犯罪嫌疑人袁某(男，29岁，河南兰考人，有盗窃前科)抓获，当场查获各种来路不明的黄金饰品69件，银色及白金饰品49件，手表19个，照相机3台，现金人民币15万余元，各种超市购物卡50张，加油卡43张，电信充值卡37张，存储介质34个及纪念币、外币等大量涉案物品，“目前我们正在联系其中五户被盗家属，正逐步确认被盗物品，初步估值在45万左右。”

经审查，嫌疑人袁某交待作案30余起，其中交大某小区被盗案件5起均已查证落实，被盗物品悉数追回。目前，案件正在进一步审查中。