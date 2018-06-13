秦知道丨西安会成为第十个摇号购车的城市吗？

西安会成为第十个摇号购车的城市吗？（图片来源网络）

6月12日，有媒体报道：“西安市人民政府日前决定，在5月1日已实施部分臭氧污染防治措施的基础上，于6月1日至9月30日期间，在全市全面开展‘夏防期’臭氧污染防治攻坚行动。记者注意到，在新的措施中，明确提出6月底前，出台经济调控政策，降低机动车出行总量。”

很快，就有自媒体号发出这样的疑问：西安要降低机动车出行总量，买车也摇号？

【9个城市已实施摇号购车政策】

秦知道检索公开资料发现，目前全国已经有9个城市实施摇号购车政策，大致可以分为三种：限购制、摇号制、“摇号+竞价” 制。

第一种：限购制。

上海是全国最早采取措施“限购”的城市，早在1994年，上海市政府已经采取“新增机动车额度拍卖政策”，对中心城区新增私车额度进行总量调控。

2011年7月12日起，贵阳市政府发布汽车限购令，对新入户的小客车核发专段号牌和普通号牌，以达到控制车流量。

相比之下，石家庄就更为简单粗暴，2013年6月起限制家庭购买第三辆个人用小客车。

第二种：摇号制。

2010年12月起，北京实行汽车限购令，采用摇号制，二手车不得带牌转让。前不久，海南也规定于2018年5月16日0时起全省实行小客车总量调控管理，购车摇号。

第三种：“摇号+竞价”制。

广州创制了摇号与拍卖相结合的制度，于2012年6月起实施，明确规定摇号资格有期限，竞拍价格则是无上限的。紧随其后，天津和杭州也分别于2013年和2014年开始实施。

2014年12月29日起，深圳实行小汽车限购，电动汽车也在限购之列。有效期暂定5年，每年指标是10万个。针对电动小汽车，指标数2万个，采取摇号方法；针对普通小汽车的指标是8万个，50%采取竞价，会根据当地汽车市场需求等去适度调整。

【对标城市为什么没有实行限购？】

武汉、成都等也是机动车保有量较高的城市，同样面临着交通拥堵、环境污染的问题，它们会实行限购吗？

武汉：限购暂时不会来临

有效数据显示，截至今年2月底，武汉市机动车保有量达283万辆，突破300万已成定势。但武汉明确表示，限购暂时不会来临。

中国管理科学研究院武汉分院交通所所长胡润洲表示，虽然武汉市机动车增长迅猛，但武汉近年城市道路建设大幅增长，城区路桥隧里程从2010年的2724公里增至2017年的6000公里，一些断头路被打通，城市快速路承载了较大的交通流量。

另外，武汉2018年将新增公共停车位1.5万个、人防地下停车位1.3万个，缓解停车难。

成都：紧盯机动车治理

目前，成都的机动车保有量位居全国第二，达到452万辆，仅次于北京。处于盆地的成都，在气象扩散条件不太好的情况下，拥有如此大的机动车保有量，环境治理成了重中之重。

管控机动车，要从哪里入手？国内大气污染控制的研究者贺泓表示，成都在提高油品质量和新车标准升级、淘汰老旧车辆方面做的可圈可点。而为高排车划定禁行区也不失为一种很好的办法，在贺泓看来，“划一个禁行区，高排放车不能上路，车主就会想是淘汰这个高排放车呢，还是进行技术改造，从这个意义上来讲，划定一个禁行区也是一种必要的手段”。

贺泓说，接下来成都可能要攻坚的问题就是用车的管理，贺泓建议一定要加大执法力度，强化车检制度及道路上的实时监测。

从买房摇号到小升初摇号，今年的西安人都笼罩在一种焦虑中，下一步会不会实行买车摇号，我们也只能等待了。但如何最大化提高通行效率，完善城市设施发展，这才应该是政府一直要思考的问题。(张澍田 张锦茹)

编辑： 张锦茹