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端午小长假将至 西宝间增开多趟列车服务乘客

时间：2018-06-13 16:41:51  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞

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端午小长假将至 西宝间增开多趟列车服务乘客

宝鸡火车站主要以探亲流为主，管内客流主要集中在西宝间，直通客流主要以北京、成都、银川等方向为主。4天预计发送旅客4.5万人，日均1.13万人。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）端午节即将来临，记者从宝鸡火车站了解到，2018年“端午”小长假运输期为2018年6月15日至18日，共计4天。期间，宝鸡火车站主要以探亲流为主，管内客流主要集中在西宝间，直通客流主要以北京、成都、银川等方向为主。4天预计发送旅客4.5万人，日均1.13万人。客流高峰日为6月18日，预计当日发送旅客1.4万人。

“端午”节期间宝鸡站将增开办理旅客业务的列车4.5对，具体开行方案如下：

1.西安～宝鸡T7019/20次

6月15日、18日西安～宝鸡加开T7019/20次。T7020次到达西安后接续开西安～北京西T42次。

T7019次：西安14:00开、咸阳14:17/19、杨陵14:53/55、蔡家坡15:21/23、宝鸡15:58到；

T7020次：宝鸡17:00开、蔡家坡17:27/30、武功18:01/04、西安18:54到。

2.西安～宝鸡T7021/2次

6月16日、18日西安～宝鸡加开T7022/1次。

T7021次：西安8:35开、咸阳8:52/55、兴平9:10/14、武功9:31/34、蔡家坡10:05/09、宝鸡10:44到；

T7022次：宝鸡11:24开、虢镇11:40/42、蔡家坡11:56/59、杨陵12:25/28、咸阳13:07/10、西安13:33到。

3.西安～宝鸡K8153/4次

6月15日—18日西安～宝鸡加开K8153/4次，K8154次到达西安后接续开西安～乌海K1686次。

K8153次：西安11:45开、宝鸡13:38到；

K8154次：宝鸡14:13开、虢镇14:30/32、蔡家坡14:48/51、杨陵15:19/22、咸阳16:01/04、西安16:28到。

4.西安～宝鸡K8199/K8200次

6月15日—18日西安～宝鸡加开K8199/K8200次，K8200次到达西安后接续开行西安～南宁K318次。

K8199次：西安10:52开、咸阳11:12/29、兴平11:45/53、杨陵12:19/21、蔡家坡12:50/53、宝鸡13:30到；

K8200次：宝鸡15:35开、蔡家坡16:05/08、杨陵16:36/40、武功16:50/54、咸阳17:27/32、西安18:03到。

5.西安～宝鸡K8167次

6月15日、18日西安～宝鸡加开K8167次。

K8167次：西安17:55开、咸阳18:13/17、杨陵18:56/19:00、蔡家坡19:29/33、宝鸡20:10到。

编辑： 张娟

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