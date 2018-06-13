产城融合旅游带动 宝鸡金台区产业+扶贫助力脱贫攻坚

6月13日，宝鸡金台区举行特色农产品推介暨产业扶贫成效展。
6月13日，宝鸡金台区举行特色农产品推介暨产业扶贫成效展。
6月13日，宝鸡金台区举行特色农产品推介暨产业扶贫成效展。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 宝鸡市金台区结合自身优势，以“五区、四线、六大重点产业、精品化新农驿站”为发展方向，大力发展服务于城市的种植、养殖业和乡村休闲旅游，形成了香椿、莲菜、花椒、药材、杂果、畜牧和休闲农业六大产业，极大地激活了农村各类资源，带动贫困户增收脱贫。 6月13日，宝鸡金台区特色农产品推介暨产业扶贫成效展上，这些“产业+扶贫”的成果一一亮相，推动宝鸡金台区脱贫攻坚再上新台阶。
此次农产品推介暨产业扶贫成效展上，共有30余家农产品合作社参展，集中展示肉蛋禽、设施蔬菜、苗木花卉、中草药等特色农产品和金台区乡村旅游的亮点品牌。
宝鸡市金台区区长宁怀彬介绍说，近年来，宝鸡金台区委、区政府始终将脱贫攻坚作为最严肃的政治任务和最大的民生工程，全面贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略，扎实落实“六个精准”和“八个一批”要求，举区一致，集中攻坚，全区建档立卡贫困人口从7536人减少到的3504人，脱贫攻坚取得阶段性成效。
在产业扶贫上，金台区依托资源，创新思路，走出了一条“产城融合、旅游带动”的新路子，生态观光农业和乡村旅游产业持续升温、亮点纷呈，先后培育了马家原葡萄、金河香椿、六川河旱地莲菜及硖石生态土鸡、黑猪、土蜂蜜等一批特色农产品品牌，打造了暴家河“五彩山村”、胜利村“西府老街”、玉池村“知青公社”等一批城市近郊游新热点，实现了生态改变面貌、产业带动增收，让更多贫困群众鼓起了“钱袋子”、脱掉了“穷帽子”。
编辑： 张娟
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