“丝路云启”公司挂牌成立 陕西广电进军物联网产业

陕西广电丝路云启智能科技有限公司在西安揭牌成立。

陕西广电丝路云启智能科技有限公司成立揭牌仪式活动现场。

陕西省委常委、宣传部部长庄长兴出席大会并发表讲话。

西部网讯（见习记者 李卓然） 6月12日，由陕西广播电视集团有限公司、华侨城集团旗下康佳集团股份有限公司、中国科学院计算技术研究所天津分所共同出资组建的“陕西广电丝路云启智能科技有限公司”在西安揭牌成立。陕西省委常委、宣传部部长庄长兴出席大会并发表讲话。

成立大会上，陕西省委常委、宣传部部长庄长兴，陕西省新闻出版广电局局长 、陕西广播电视台台长王福豹，康佳集团党委书记、董事局主席刘凤喜，中国科学院计算所天津分所党支部书记，生态环境中心主任孟筠旺，陕西广播电视集团有限公司党委副书记、总经理刘兵为新公司成立揭牌。

庄长兴在讲话中指出，要坚持以人民为中心的发展思想，探索和推进物联网产业与现代公共文化服务体系深度融合，着力实现企业经济效益和社会效益的双促进、同提升；贯彻新发展理念，坚持创新驱动，以网络强国、数字经济、智慧城市为导向，加强产业技术创新平台建设；完善体制机制，注重构建科学规范的组织架构和管理体系，最大限度激发企业的竞争活力；树立人才引领发展的思维，建立科学有效的选人用人机制，充分激发各类人才干事创业活力和创新创造动力。

陕西广播电视集团总经理助理、陕西丝路云启公司董事长谢建钢做专题演讲，介绍了公司运营策略和发展规划，并与15家合作方企业进行了现场签约。

据了解，陕西丝路云启智能科技有限公司是的一家专业提供广电物联网与人工智能、大数据、智慧城市云平台运营服务的高科技公司。这是陕西广电集团全面落实国企混改和产业新布局的全新尝试，也是广电业界在全国率先公司化运营的物联网智慧平台。

在规划中，陕西丝路云启智能科技有限公司将整合优势资源，凝聚产业链上下游主流企业，巩固确立“丝路云启”自有物联云平台的行业优势地位，开展物联网云平台运营，快速推广物联网业务。运用自有的IoT PASS生态平台，构建大数据中心，全面整合各种新型传感器技术和智能硬件产品，将万物互联并在云端将数据打通，产生聚集效应，为城市发展赋能、为生产制造赋能、为生活服务赋能。

编辑： 张娟