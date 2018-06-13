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陕西广播电视台影视频道招聘启事

时间：2018-06-13 14:39:34  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西广播电视台影视频道招聘启事

陕西广播电视台影视频道是全国开办最早的影视频道之一，是西部地区最具特色、最具人气的专业化频道。因业务发展需要，现诚聘节目采编、主持人和广告经营人员。

一、招聘岗位：

节目采编： 5名

岗位职责：节目策划文案，拍摄制作。

主持人： 2名

岗位职责：频道节目、活动等主持。

广告经营： 3名

岗位职责：频道广告、项目、活动运营，产业经营。

二、选聘条件：

1、国民教育序列大学本科以上学历。

 2、年龄在30周岁以下（含30岁）。

3、广告经营人员有客户资源者优先。

4、特别优秀者，可适当放宽条件。

三、报名方式：

6月14日——6月22日报名，将《求职登记表》、身份证、学历证及相关证明材料等电子版发至邮箱：37847934@qq.com。邮件主题请注明“姓名+应聘职位”。

经过初步审核，符合条件者，将会以邮件或电话形式通知参加面试。面试通过后，进行业务测试。主要考核内容为专业水平、知识学习能力、实际解决问题能力、团队合作精神等。

咨询电话：029-87965133 许女士

 

求职登记表

编辑： 钟莹

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