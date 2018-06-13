陕西广播电视台影视频道招聘启事

陕西广播电视台影视频道是全国开办最早的影视频道之一，是西部地区最具特色、最具人气的专业化频道。因业务发展需要，现诚聘节目采编、主持人和广告经营人员。
一、招聘岗位：
节目采编： 5名
岗位职责：节目策划文案，拍摄制作。
主持人： 2名
岗位职责：频道节目、活动等主持。
广告经营： 3名
岗位职责：频道广告、项目、活动运营，产业经营。
二、选聘条件：
1、国民教育序列大学本科以上学历。
2、年龄在30周岁以下（含30岁）。
3、广告经营人员有客户资源者优先。
4、特别优秀者，可适当放宽条件。
三、报名方式：
6月14日——6月22日报名，将《求职登记表》、身份证、学历证及相关证明材料等电子版发至邮箱：37847934@qq.com。邮件主题请注明“姓名+应聘职位”。
经过初步审核，符合条件者，将会以邮件或电话形式通知参加面试。面试通过后，进行业务测试。主要考核内容为专业水平、知识学习能力、实际解决问题能力、团队合作精神等。
咨询电话：029-87965133 许女士
求职登记表
编辑： 钟莹
娱乐当心中的种子生根发芽，对传统萌发兴趣，他们会自觉地由此及彼、由浅入深，听完时尚的“古风”，自然会聆听古乐、古曲的本真。06-13
娱乐沈腾和张一鸣两位好兄弟戏中“花样散财”，发布会上也玩心不减，因戏发福的二人借此机会先后上秤，现场称重。06-13
娱乐《扶摇》的配角阵容中，有好戏之人刘奕君、王劲松、胡可，也有《三生三世十里桃花》的熟面孔高伟光和赖艺，可谓颇有亮点。06-13
娱乐李治廷作为公众人物身体力行，以自身的影响力呼吁更多人参与到环保公益的行列中。06-13
娱乐从张嘉译演《蜗居》开始，中年男演员们就开始走起了体面正直的“老干部”路子。06-12
娱乐袁弘手拿相机自拍，华晨宇坐在张歆艺和林志玲中间，而一向调皮的张歆艺和林志玲对着华晨宇各种搞怪逗乐，十分的有趣。06-12
娱乐当日，由沈腾、宋芸桦、张一鸣、常远等主演的喜剧片《西虹市首富》在北京举行发布会，该片将于7月27日全国上映。06-12
娱乐《对话·寓言2047》第二季将于6月12/13/14日继续在国家大剧院上演，同时《2047观·念展》也将在国家大剧院歌剧院一层环廊进行展示。06-12
娱乐6月11日，唐嫣（右）和自己的蜡像合影留念。当日，影视演员唐嫣的蜡像正式入驻上海杜莎夫人蜡像馆。06-12
娱乐此前获得这一荣誉的好莱坞巨星，包括史蒂文·斯皮尔伯格、伊丽莎白·泰勒、克林特·伊斯特伍德、马丁·斯科塞斯、哈里森·福特等。06-12
娱乐张雪迎嘟嘴卖萌比剪刀手，张萌扎着半丸子头，张嘴和李治廷比脸长，画面非常的搞笑温馨。06-11
娱乐照片中，一双男人的脚被包上厚厚的脚膜，但腿上长长的腿毛却十分的抢镜。06-11