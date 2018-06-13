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西安市阎良区发生3.0级地震 震源深度15千米

时间：2018-06-13 14:28:42  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安市阎良区发生3.0级地震 震源深度15千米

据中国地震台网自动测定，06月13日14时18分在陕西西安市临潼区附近（北纬34.59度，东经109.16度）发生3.4级左右地震，最终结果以正式速报为准。

西部网讯 中国地震台网正式测定：06月13日14时18分在陕西西安市阎良区（北纬34.69度，东经109.18度）发生3.0级地震，震源深度15千米。

编辑： 张娟

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