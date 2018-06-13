今年陕西城乡居民养老保险基础养老金提高23元。

西部网讯（记者 鄢山宇） 6月13日，记者从陕西省人社厅了解到，从2018年1月1日起，全省城乡居民基础养老金标准提高23元。本次提高后，我省城乡居民养老保险平均待遇水平达到136元。

城乡居保制度在改善城乡老年居民生活、调节城乡收入分配、促进城乡经济社会发展等方面发挥了积极作用。为了及时贯彻落实党中央、国务院的重大惠民政策，经省政府同意省人力资源社会保障厅、财政厅2018年6月6日印发了《关于落实2018年提高全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（以下简称《通知》）。

“从2018年1月1日起，国家对城乡居民基础养老金每人每月增加18元，同时，我省《关于切实做好社会保险扶贫工作的实施意见》确定从2018年1月1日起，全省城乡居民基础养老金标准提高5元，也就是说今年中央和我省提高城乡居民基础养老金共计23元。”据陕西省人社厅农村社会保险处处长杨若飞介绍，截止2017年底，全省城乡居民参保人数达到1733.46万，参保率达到99.59%，其中领取养老金人数达到467.16万。这次提高基础养老金后，我省城乡居民养老保险平均待遇水平达到136元。

杨若飞说，2007年，陕西在宝鸡试点城乡居民养老保险工作，后来试点经验在全国推广。2011年陕西率先在全国实现了城乡居民养老保险制度统一，2012年达到制度、人群的全覆盖，比全国统一建立这一制度提前了两年

《通知》要求，要进一步健全参保缴费激励机制，鼓励经济条件较好的家庭成员参保时选择更高档次缴费，多缴多得，长缴多得，提高个人账户基金积累。各市区要抓紧做好提髙城乡居民基础养老金政策落实工作，不得擅自冲减省、市、县2017年底前已经提高的基础养老金。

编辑： 张娟