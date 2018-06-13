贫困小学生被班主任虐打续 城固教体局：教育方法错误

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 陈雯婷 史凯强）我们曾关注了贫困小学生小文在学校被虐打，身体多处软组织损伤的事件。汉中城固县教体局昨天做出回应，称这属于教师教育学生方法错误，目前已经对涉事教师、校长和八角小学做出处理。

据城固县教体局书面回复显示，小文实际被打的时间是6月5日，是因为他犯错后不肯认错，班主任徐某用竹棍教鞭进行抽打的。6月11日经媒体曝光后，城固县教体局立即成立调查组，确认事实后，对涉事教师徐某给予行政警告处分；对其所在八角小学通报批评；对八角小学校长王某某诫勉谈话；并对八角小学全体师生进行为期一个月的师德整顿等等！

记者注意到，在城固县教体局书面回复中，把教师徐某打伤小文的事情定义为教师教育学生方法错误；同时，也没有解释为何事发一周多以后，城固县教体局才展开调查！汉中市教育局教师工作科负责人表示，从教师徐某的行为来看，已经远远超过教育的底线，这是国家法律政策坚决不允许的，他们已经责成城固县教体局立即调查，并将结果上报汉中市教育局。

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编辑： 张娟