省招办"解密"高考网上评卷流程 非选择题"一题多评"

2018年高考结束，考生走出考场。

西部网讯（记者 彭芬）今年是陕西高考网上评卷的第13个年头。近日，省招办详细介绍了高考评卷流程，“解密”高考分数如何生成。

网上评卷步骤之：扫描答题卡

6月8日高考全国统考结束后，全省11个地区会将考生们的答题卡试卷送交到省高考评卷工作站。

评卷工作站会使用专用的图像扫描设备将答题卡正反两面的整张图像信息扫描并存入计算机服务器。通过这部分的操作，考生在纸介质答题卡上的答题内容信息就转化为电子图像信息了。

网上评卷步骤之：非选择题答题卡图像切割

学科评卷组的专家们根据各个试题的评卷难度、评卷工作量等，确定该学科答题卡图像的切割方案；然后，将存储在计算机服务器中的整张图像按照一个小题为一个图像模块进行切割。

到了评卷员的计算机系统里，每个评卷员在计算机屏幕上所看到的只是自己负责评阅的试题的答题图像信息，看不到其他试题的答题图像，更看不到屏幕上的答题图像是由哪个考生作答的。

网上评卷步骤之：非选择题评阅

各学科评卷开始后，计算机评卷系统会将全省数十万份同一道试题的答题图像随机地发送到评阅这一试题的评卷员的计算机上，评卷员根据评卷标准对屏幕上弹出的答题结果（图像信息）进行评阅，得分通过计算机键盘直接输入到评卷系统之中。

这个过程中，为了最大限度地确保高考成绩的准确性，目前我省在非选择题评阅上，采用的是“一题多评”模式。即对每个考生每个答题进行多次（最少两次）评阅，评卷系统自动交由不同的评卷员承担。

每个评卷员既不知道屏幕上显示的答题是第一次评阅给分还是第二次、第三次评阅给分，也不知道别的评卷员对此答题究竟给了多少分。同样的，某一个考生的某一道答题在某时某刻由哪一个评卷员评阅、给分多少等信息，在评卷系统的中心服务器上都有详细明确的记录。

那么，不同的评卷员之间是怎么确定最终分数的呢？答案是不同的两个评卷员分别输入该答题得分后，计算机系统自动比较两个人所给分数。如果两个评卷员给出的分数差值没有超过该题事先确定的允许误差值，则取2人给分的平均值作为考生此题最终得分；如果差值超过了允许误差值，则系统将答题交由第三位评卷员再次评阅，如果新产生的两个误差值均超过允许误差值，系统则将该答题发送给评卷中心组的专家，由专家按规定程序进行评阅。

网上评卷步骤之：选择题评阅

选择题考生答题的涂点信息不需要人工评阅，由评卷系统对照各题标准答案统一评阅给分。为确保对考生答题涂点信息的准确识别，系统采用不同方式对涂点信息进行识别比对，识别比对一致的，再按照评分标准确定是否给分。

网上评卷步骤之：分数合成校验

按照考生基本信息与答题图像信息对应绑定关系，将非选择题的分数与选择题分数合成，形成考生该科目成绩。

如此，高考分数就形成了。

编辑： 张娟