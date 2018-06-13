如参加自主招生等与17日外语口试冲突 可19日补试

高考外语口试试卷结构。
西部网讯（记者 彭芬） 2018年陕西高考外语口试将于6月17日进行。记者从省招办了解到，本着为考生服务的原则，目前在接听考生咨询电话、广泛听取来访考生、家长意见的基础上，确定自主招生等原因不能参加6月17日考试的学生，考试时间变更为6月19日14:30—17:30。
口试语种分为英语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语等六个语种，考生所考语种以其在高考报名时选择的语种为准。
考生进入考场，随机抽取口试试题，根据试题上的内容开始朗读和回答提问。口试形式为两位口试教师测试一名考生。口试教师与考生对面相坐，使用外语交流。考试时间为3—5分钟。考场设有视频、音频，全程监控录像。
口试成绩满分100分，共有三种题型。第一部分短文朗读测试考生的语音、语调和语流等语音知识和应用能力。要求考生在1分钟之内，以正常的语速朗读短文。
第二部分情景应答测试考生根据特定情景理解问题、快速反应并用外语回答问题的能力。要求考生针对所给情景在规定的1—2分钟内进行应答。语言的使用总体上能与语境、功能和目的相适应。语言表述正确、连贯、流畅。
第三部分话题表达测试考生语篇组织和语言表达能力。要求考生在1—2分钟内针对所给话题讲述自己的观点。要求思路清晰、语言表达规范。
编辑： 张娟
娱乐当心中的种子生根发芽，对传统萌发兴趣，他们会自觉地由此及彼、由浅入深，听完时尚的“古风”，自然会聆听古乐、古曲的本真。06-13
娱乐沈腾和张一鸣两位好兄弟戏中“花样散财”，发布会上也玩心不减，因戏发福的二人借此机会先后上秤，现场称重。06-13
娱乐《扶摇》的配角阵容中，有好戏之人刘奕君、王劲松、胡可，也有《三生三世十里桃花》的熟面孔高伟光和赖艺，可谓颇有亮点。06-13
娱乐李治廷作为公众人物身体力行，以自身的影响力呼吁更多人参与到环保公益的行列中。06-13
娱乐从张嘉译演《蜗居》开始，中年男演员们就开始走起了体面正直的“老干部”路子。06-12
娱乐袁弘手拿相机自拍，华晨宇坐在张歆艺和林志玲中间，而一向调皮的张歆艺和林志玲对着华晨宇各种搞怪逗乐，十分的有趣。06-12
娱乐当日，由沈腾、宋芸桦、张一鸣、常远等主演的喜剧片《西虹市首富》在北京举行发布会，该片将于7月27日全国上映。06-12
娱乐《对话·寓言2047》第二季将于6月12/13/14日继续在国家大剧院上演，同时《2047观·念展》也将在国家大剧院歌剧院一层环廊进行展示。06-12
娱乐6月11日，唐嫣（右）和自己的蜡像合影留念。当日，影视演员唐嫣的蜡像正式入驻上海杜莎夫人蜡像馆。06-12
娱乐此前获得这一荣誉的好莱坞巨星，包括史蒂文·斯皮尔伯格、伊丽莎白·泰勒、克林特·伊斯特伍德、马丁·斯科塞斯、哈里森·福特等。06-12
娱乐张雪迎嘟嘴卖萌比剪刀手，张萌扎着半丸子头，张嘴和李治廷比脸长，画面非常的搞笑温馨。06-11
娱乐照片中，一双男人的脚被包上厚厚的脚膜，但腿上长长的腿毛却十分的抢镜。06-11