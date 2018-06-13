如参加自主招生等与17日外语口试冲突 可19日补试

高考外语口试试卷结构。

西部网讯（记者 彭芬） 2018年陕西高考外语口试将于6月17日进行。记者从省招办了解到，本着为考生服务的原则，目前在接听考生咨询电话、广泛听取来访考生、家长意见的基础上，确定自主招生等原因不能参加6月17日考试的学生，考试时间变更为6月19日14:30—17:30。

口试语种分为英语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语等六个语种，考生所考语种以其在高考报名时选择的语种为准。

考生进入考场，随机抽取口试试题，根据试题上的内容开始朗读和回答提问。口试形式为两位口试教师测试一名考生。口试教师与考生对面相坐，使用外语交流。考试时间为3—5分钟。考场设有视频、音频，全程监控录像。

口试成绩满分100分，共有三种题型。第一部分短文朗读测试考生的语音、语调和语流等语音知识和应用能力。要求考生在1分钟之内，以正常的语速朗读短文。

第二部分情景应答测试考生根据特定情景理解问题、快速反应并用外语回答问题的能力。要求考生针对所给情景在规定的1—2分钟内进行应答。语言的使用总体上能与语境、功能和目的相适应。语言表述正确、连贯、流畅。

第三部分话题表达测试考生语篇组织和语言表达能力。要求考生在1—2分钟内针对所给话题讲述自己的观点。要求思路清晰、语言表达规范。

编辑： 张娟