西安车牌摇号时代或将到来？交警：尚未接到通知

深圳市小汽车摇号现场。资料图

西部网讯（记者 刘望）日前，西安市人民政府办公厅印发《2018年“夏防期”臭氧污染防治攻坚二十九条》（以下称《二十九条》）。文件提出，今年6月底前，西安市要出台经济调控政策，降低机动车出行总量。这一消息引发市民猜测：西安车牌摇号时代或将到来？西部网记者今天从交管部门了解到，目前尚未接到或出台经济调控政策。

网友几种猜测热议如何经济调控 车牌摇号提到最多

根据《二十九条》第16条规定：6月底前，西安市将出台“经济调控政策”，降低机动车出行总量。经济调控究竟指的是那种手段，引发一些猜测。

1“限号说”：关于汽车限购的话题，从2012年到2015年每隔一段时间就会被拿出来讨论，但事实上西安市政府对于这个选项非常慎重。这次，依然有人认为“经济调控”意味着西安车牌摇号时代或将到来。今年5月3日，西安市机动车保有量突破300万辆，随着西安吸引人才速度提升，汽车增长也会提速。如果西安空气质量迟迟没有好转，车牌摇号等限购措施是可预见的选项。

2“补贴说”：也有网友指出，经济调控不一定是进项，也可能是支出，比如给市民补贴公交卡，加大公交车辆投入等等，这是网友喜闻乐见的一种选择。

3“涨价说”：有自媒体推断，停车费也许会先上涨。西安目前停车收费标准明显低于其他新一线城市，如果要使用经济调控手段，停车费上涨将首当其冲。此外，收取拥堵费、环保费等各种手段也算经济调控政策选项。

今年5月4日上午，原西安市交警支队支队长刘军曾接受西部网等媒体采访时表示：“在城市管理方面，‌‌应该考虑‌‌用经济手段调节交通，提高停车费；在停车问题方面，不要想着让政府出台免费政策。‌条件允许时，在城市中心路段或者区域，‌‌应该要用交通拥堵费解决收取的费用再补贴到公共交通，这样能使城市管理良性循环。”

当天下午，刘军转任西安市环境保护局局长。

西安目前仍在执行限号政策，并未限牌。

如何经济调控？相关部门：尚未接到具体通知

根据《二十九条》表述，此项工作的牵头单位为西安市公安局，配合单位是西安市物价局。

西部网记者今天从西安市公安局交警支队了解到，目前，交警部门仍然按照西安市政府的相关文件执行普通机动车限行和重污染车辆禁行的政策。关于是否出台经济调控政策的情况，他们尚未接到通知。

西安市物价局办公室接线人员也向记者表示，虽然物价局是配合单位，但截至目前，他们并没有出台任何价格文件指导机动车出行。

2011年，西安宣布对高排放机动车进行限制。资料图

阅读延伸：机动车加重臭氧污染

根据《西安日报》披露的数据，从5月31日至6月6日，7天里仅有1天空气质量为良，其他6天均为污染天，7天的首要污染物都是臭氧。随着夏季高温天气的到来，氮氧化物经光化学反应后生成臭氧，成为近期西安市空气首要污染物。

西安交通大学的刘松等人在《地球环境学报》2017年第6期发表的《2013—2016年西安市臭氧时空变化特性与影响因素》一文中得出结论称，汽车尾气污染已成为西安地区的主要大气环境问题，随着汽车保有量的增加，汽车尾气产生的氮氧化物也在持续增加，氮氧化物是臭氧的前驱污染物之一，空气中加入一定量氮氧化物会使得臭氧浓度大幅度升高。

西安建筑科技大学硕士研究生宋文斌的学位论文《西安市机动车排气污染及控制对策研究》中也指出，机动车低速运行的时间段增长,较低的车速会导致机动车排气污染浓度的加大,而且西安市区内的机动车如果频繁处于加速、减速、怠速等工况下，这种恶劣的行驶条件导致排放污染的进一步增加。

编辑： 刘望