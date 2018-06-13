陕西：信息化、智能化为“三夏”注入新活力

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 陈刚 秦俊峰）眼下正是夏收、夏种、夏管的“三夏”农忙关键时节。今年的“三夏”，随着机械化作业的发展和农民专业合作社的兴起，陕西省各地抢抓农时做好服务，让信息化和智能化为“三夏”注入新活力，帮助农民轻松抢收抢种。

清晨，华山脚下麦浪滚滚，一片丰收的气象。种粮大户刘胜本正在麦田里和农技人员测算今年小麦的收成。

华阴市农业技术推广中心副主任郝进进：“38、39、40、41，这个穗子穗粒达到41粒。”

华阴市华西镇种粮大户刘胜本：“我看这籽粒还很饱满的，你预计产量是多少？”

郝进进：“根据这长势看，产量估计应该在900多斤。”

刘胜本是当地最大的种粮户，今年承包种植了11000亩小麦。因为这一茬小麦接连遭遇了秋淋晚播、低温冻害等异常情况，他原本担心收成不好，好在农技人员的持续田间技术指导服务给他吃了颗“定心丸”。现在看来，小麦只是微微减产，今年还是个丰收年。

刘胜本：“按一亩地900斤产量算，每斤一块二的话，一亩地下来就是1100元，11000亩地的话，就是1200万元左右。”

说话间，刘胜本自己的农机专业合作社里20多台收割机，已经开进了他的万亩麦田，沉甸甸的麦穗眨眼间就变成了金灿灿的麦粒。

刘胜本：“以前承包20亩地，不是机械化的话，感觉很困难，还不敢说一万亩的话，四五百人起码得一个月，烂到地里都割不完，现在的话，20台机子，三天就搞定了！”

就在种粮大户刘胜本大规模机收小麦的同时，在华阴以西的渭南市临渭区蔺店镇，村民李新羊正在自家十亩小麦地头联系收割机。在这款类似于滴滴快车等网约车的手机APP平台“农机联帮”上，他留下了机收地点、数量等信息，很快，在附近作业的农机手师岗就赶到了现场。

农机手师岗：“是不是你刚才下的订单？”

渭南市临渭区蔺店镇李十三村村民李新羊：“就是我。”

李新羊：“‘农机联帮’给农民免费找收割机，我就发了一个单，不到半个小时，收割机就来了。”

农机手师岗：“看到上面发的李十三村有十亩地收割的信息，我离这也近，直接就过来了。”

“农机联帮”通俗地讲，就是滴滴打车和共享经济模式在农业领域内的应用，也就是滴滴叫农机，农民通过手机微信在线下单预约农机，而农机手则通过手机在线接单，接收作业任务、农田信息，方便快捷地解决他们在平台上的撮合问题。

“农机联帮”微信公众平台负责人武锐：“我们累计为两万三千名农机手解决了在线接单的问题，解决了他们工作量不饱和的问题，解决了信息不对称的问题，也同时让三万多名农户享受到了互联网+农业带来的便捷、便利。”

“农机联帮”实现了零散的收割机与麦田的有效对接，像类似这种社会信息化服务，在今年的“三夏”中发挥着重要的作用。而全省各级农机部门也最大限度地为农民和农机手提供全方位的信息服务。

渭南市临渭区农业机械管理局副局长李宏斌：“我们临渭区农机局以政府信息平台为主载，整合社会各个信息平台，为广大农机手和农户搞好机收服务。”

渭南市临渭区农机手易鹏告诉记者，他已经机收了21年小麦，今年农机部门给他的收割机上免费安装远程安全监测终端，他不仅不用为联系收割地块犯愁了，还非常实用。

渭南市临渭区下邽镇农机手易鹏：“出了事故以后，那上面就报警，农机监理站看到我这，就来救援我们。”

几十公里外的渭南市临渭区农机安全监理站，农机手易鹏作业的信息实时反映在农机安全应急指挥平台系统上。工作人员告诉记者，这套农机安全应急指挥系统是他们为服务今年“三夏”专门建设的，由农业机械监控终端、手机APP和各级指挥中心三部分构成，三者互联互通。农机手不仅可以看到“三夏”期间的加油点、维修点和天气预报等服务信息，还能随时掌握小麦成熟信息，让机手和地块精准对接，避免找不到机收和收割机扎堆的现象，影响麦收进度。同时，农业机械监控终端上的自动测量作业亩数、安全事故自动报警功能，方便了农机手，也让农机部门的管理服务更主动有效。

渭南市临渭区农机安全监理站站长杨波：“今年是推广年，明年我们计划在全区所有的收割机、拖拉机上免费安装终端，提升我区农机安全监管水平，确保农机安全生产。”

渭南市农业机械管理局副局长张忠孝：“我们还要做好信息服务、技术服务，使三夏工作真正能够达到信息三夏、科技三夏、绿色三夏、服务‘三夏’这么一个目的。”

据了解，为了服务好“三夏”，今年全省组织2.8万多台小麦联合收割机完成1400万亩小麦的机收任务。各小麦主产区市县农机部门设立100多部服务电话和260多个跨区机收接待服务站，帮助机手与农户有效对接，并提供免费通行、优惠加油等服务。同时，全省4000多个农机维修点将通过延长营业时间、送修到田间地头等措施，确保农机作业质量。

西安市鄠邑区秦川农机专业合作社负责人王立军：“我们准备了三夏期间农机需要的各种配件，对修理人员进行了全方面的技术培训，提供二十四小时的专业维修服务。”

在“三夏”抢收的同时，陕西省各地还抓好抢种工作，1300多个农机专业合作社通过专业化服务帮助农户抢收抢种。在渭南市临渭区故市镇刚刚收获的一片麦地里，安装智能监控设备的深松播种机具正在进行深松、施肥、播种作业。村民姜忙喜第一次看到这个先进的大家伙，他特意拉着农机合作社的负责人，现场测量深松过的土壤。

渭南绿盛现代农机专业合作社理事长石宇峰：“咱看一下30公分的深度，它这个能不能达到30公分的深度？你看，它到地的平面上，完全达到30公分，没有任何的问题！”

渭南市临渭区故市镇三高村村民姜忙喜：“开口小，深度美得很！30多公分深，籽粒在上面，肥料在底下，保墒效果好，抗倒伏。我看这效果比原来好得多的多！”

渭南绿盛现代农机专业合作社理事长石宇峰：“通过这种播种机，我们可以实现深松、精量施肥以及播种三位一体的这种农业现代化综合服务的模式。每天大约一台车可以作业200到300亩地，这样子帮助我们的农户更加快捷地将玉米种下到地里面去，让我们后期的丰收有保证。”

据介绍，通过安装在车上的深松智能监测系统和北斗导航系统，农民、合作社和农机部门都能远程监控现场作业信息，确保夏种高效、高质量如期完成。

渭南市临渭区农业机械管理局业务股股长李战伟：“抢抓农时，随收随深松、随作业，达到增收保丰收的目的。”

陕西省农技推广中心研究员王荣成：“咱过去做过实验，夏玉米早播一天，基本上产量能提高百分之一左右。”

利用新科技的信息化、智能化服务，陕西省今年的“三夏”工作高效快速有序推进。接下来，各级农业、农机部门还将进一步精心组织，抓好夏收、夏种和夏管，切实做好农机服务、农技指导、夏粮收购，保证夏粮颗粒归仓，秋粮有一个好收成。

编辑： 辛超