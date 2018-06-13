网友举报西安华仁医院过度医疗 涉事医院已被停业整顿

6月12日，20条网友留言有回复。

西部网讯 长安区交大航天小学啥时候开学、西安华仁医院欺骗患者过度医疗、高新大华阳光曼哈顿商铺屋顶违建……6月12日, 航天基地管委会社会事业局、西安市卫生和计划生育委员会、高新区党工委宣传部等14个党政相关单位回复了20条西部网网友留言。

交大航天小学什么时候能开学？

目前无法确定日期

2018年5月29日，网友“孩子要上学”反映，交大航天小学今年到底开不开学？给学校打电话说在等通知，给航天打电话说不确定，给教育局打电话说不清楚，请问交大航天小学什么时候能开学？

航天基地管委会社会事业局回复：2018年6月,航天基地管委会领导及相关部门负责人与陕西航天教育产业集团公司就小学部招生问题专程进行沟通,反应辖区群众迫切的就学需求。学校回复目前因建设等因素仍无法确定小学部2018年能否开学。

因交大航天学校小学部2018年能否开学招生存在不确定性,建议辖区群众先按照学区划分学校进行登记,以确保子女顺利入学。

西安华仁医院欺骗患者过度医疗

责令停业整顿3个月

2018年5月15日，网友“午夜点灯”反映称，今年四月中下旬带媳妇到华仁医院治疗，治疗费前前后后总共花了两万多元。随后，我找相关方面的专家进行咨询，说我媳妇的病只需要300-2000元就可以治好。医院如此欺骗患者，请相关部门能够重视，调查处理。

西安市卫生和计划生育委员会回复：2018年5月7日，经媒体曝光西安华仁医院存在相关医疗违法问题线索后，碑林区卫计局组织专家组对其进行了全面检查，发现西安华仁医院违反了《医疗废物管理条例》《医疗机构管理条例》《抗菌药物临床应用管理办法》等相关法律法规，区卫计局依法对其作出罚款71000元、全面停业整顿3个月的行政处罚。目前，该院处于停业整顿阶段。

6月6日，投诉人与碑林区卫计局、区卫生计生监督所执法人员一同前往西安华仁医院进行调查处理。经查，西安华仁医院目前职工共7人，全院正在停业整顿中，涉事医生现已辞职。

高新大华阳光曼哈顿商铺屋顶违建

责令限期整改到位

2018年6月5日，网友“阳光”反映，太白南路118号大华阳光曼哈顿小区临街商铺屋顶违法加盖，违反设计初衷，破坏设计承重，对与其紧相邻居住业主的日常安全造成隐患。希望相关部门能够调查处理！

高新区党工委宣传部回复：6月7日，城管执法局高新分局收到规划高新分局《关于大华阳光曼哈顿小区违法建设认定的函》，立即安排违建执法大队前往查处。执法队员现场下发了《责令停止行政违法行为通知书》和《限期整改通知书》，并与物业沟通联系到业主，责令其按照法律程序限期整改到位。

城管执法局高新分局将按照法律程序，督促责任人尽快自行整改，如未整改到位将依法组织拆除。

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6月12日有回复：西安市教育局等答复20条网友留言

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编辑： 辛超