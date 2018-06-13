天然气卡里的600元余额不翼而飞？ 秦华：是虚额

西部网讯（见习记者 朱童戈）“天然气卡里明明还有600元的余额，但因为换了一次卡余额就不见了，到底是怎么回事？”近日，家住西安香槟城小区的赵先生向西部网民生热线反映，他家的天然气卡使用出现异常，协调几次都没能解决。为此，西部网记者进行了走访了解。

民生热线：维修天然气表后 卡里的600块钱不见了

据赵先生介绍，他在2017年12月购买了600元的天然气，一直没有充值使用。最近听说天然气要涨价，赵先生就想多买点天然气屯着，然而购气点告知他，必须要把卡里的钱用完才能继续购买。

于是，赵先生回家给天然气表里充值，但却没有充进去。打电话报修后，工作人员判断，天然气表里的余额和后台显示的对不上，需要工人调整。等工人上门调整完后，卡里的余额依旧没法充值。按照要求，赵先生又去秦华天然气营业厅更换了天然气IC卡。

“换了卡之后工作人员说卡里面的钱是虚额，要使用天然气必须重新充值。”来回几趟说不清是咋回事，卡里的600块钱反而变没了，赵先生表示不能理解。

赵先生告诉记者，他办理充值业务的地点在香槟城小区东200米的爱菊花园秦华天然气授权代售点。

6月12日，记者来到这个代售点了解情况。工作人员说，赵先生这样的情况他们还是第一次遇见。工作人员建议，可以本人持卡到秦华天然气公司的营业大厅查询自己的购气记录，并且可以对照自己气表的后台数据。如果真的是少了600元，那么天然气公司会进行退还。

随后，记者来到了位于二环南路西段的西安秦华天然气有限公司。秦华企业传讯部工作人员董楠告诉记者，像赵先生这样天然气卡里面出现虚额的情况比较常见。“原因是用户新购气之后插卡到天然气表充气时停留时间太短，这样天然气表已经显示充上了，但是卡里面的记录还没有抹掉，导致无法再购买天然气。”

“赵先生卡上的钱应该已经充值了，可以拿卡去营业厅查询一下。”董楠说，居民在充气过程中不要太快。“把卡插入气表之后，一般需要5秒钟时间完成充气。如果燃气卡出现了虚额的情况，要尽快到天然气营业厅进行燃气卡的修复。”

针对秦华天然气公司的这一回复，赵先生表示理解。

延伸：天然气普通IC卡表如何充值？

首先，用户按下天然气普通IC卡表的查询按钮之后，表上会显示剩余气量，如果剩余气量不足需要及时充气。

充气时先打开表下方的防尘皮条，将IC卡有黄色芯片的一面朝外，从底部插口插入表中，停留数秒，提示音结束后，屏幕上会显示剩余气量。

充值成功后将卡拔出，最后把防尘皮条复位。

编辑： 沈晓芳