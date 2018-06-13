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天然气卡里的600元余额不翼而飞？ 秦华：是虚额

时间：2018-06-13 10:15:20  来源：西部网—陕西新闻网  作者：朱童戈

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天然气卡里的600元余额不翼而飞？ 秦华：是虚额

“天然气卡里明明有600元的余额，但是拿着卡给表充值的时候报修人员却告诉我表里余额和后台对不上，工人调整完后依旧不行，告诉我说是卡坏了，要去营业厅换卡，结果到营业厅一换卡，工作人员说是卡里边的钱是虚的，钱就这样不见了。”6月8日，家住香槟城小区的赵先生向西部网民生热线反映，为此，西部网记者进行了走访调查。

 

西部网讯（见习记者 朱童戈）“天然气卡里明明还有600元的余额，但因为换了一次卡余额就不见了，到底是怎么回事？”近日，家住西安香槟城小区的赵先生向西部网民生热线反映，他家的天然气卡使用出现异常，协调几次都没能解决。为此，西部网记者进行了走访了解。

民生热线维修天然气表后 卡里的600块钱不见了

据赵先生介绍，他在2017年12月购买了600元的天然气，一直没有充值使用。最近听说天然气要涨价，赵先生就想多买点天然气屯着，然而购气点告知他，必须要把卡里的钱用完才能继续购买。

于是，赵先生回家给天然气表里充值，但却没有充进去。打电话报修后，工作人员判断，天然气表里的余额和后台显示的对不上，需要工人调整。等工人上门调整完后，卡里的余额依旧没法充值。按照要求，赵先生又去秦华天然气营业厅更换了天然气IC卡。

“换了卡之后工作人员说卡里面的钱是虚额，要使用天然气必须重新充值。”来回几趟说不清是咋回事，卡里的600块钱反而变没了，赵先生表示不能理解。

赵先生告诉记者，他办理充值业务的地点在香槟城小区东200米的爱菊花园秦华天然气授权代售点。

6月12日，记者来到这个代售点了解情况。工作人员说，赵先生这样的情况他们还是第一次遇见。工作人员建议，可以本人持卡到秦华天然气公司的营业大厅查询自己的购气记录，并且可以对照自己气表的后台数据。如果真的是少了600元，那么天然气公司会进行退还。

随后，记者来到了位于二环南路西段的西安秦华天然气有限公司。秦华企业传讯部工作人员董楠告诉记者，像赵先生这样天然气卡里面出现虚额的情况比较常见。“原因是用户新购气之后插卡到天然气表充气时停留时间太短，这样天然气表已经显示充上了，但是卡里面的记录还没有抹掉，导致无法再购买天然气。”

“赵先生卡上的钱应该已经充值了，可以拿卡去营业厅查询一下。”董楠说，居民在充气过程中不要太快。“把卡插入气表之后，一般需要5秒钟时间完成充气。如果燃气卡出现了虚额的情况，要尽快到天然气营业厅进行燃气卡的修复。”

针对秦华天然气公司的这一回复，赵先生表示理解。

延伸：天然气普通IC卡表如何充值？

首先，用户按下天然气普通IC卡表的查询按钮之后，表上会显示剩余气量，如果剩余气量不足需要及时充气。

充气时先打开表下方的防尘皮条，将IC卡有黄色芯片的一面朝外，从底部插口插入表中，停留数秒，提示音结束后，屏幕上会显示剩余气量。

充值成功后将卡拔出，最后把防尘皮条复位。

 

编辑： 沈晓芳

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