无业男冒充特警窃财骗色 被判刑4年并处罚金1万

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 尤雄）无业男子谎称自己是特警，通过手机聊天软件先后结识三名女子进行交往，并伺机偷取女子的钱财。近日，榆阳区人民法院公开审理了袁某犯招摇撞骗罪、盗窃罪案件，一审判处袁某有期徒刑四年，并处罚金1万元。
据了解，袁某系榆阳区一名无业人员，2017年其与希某领取结婚证，但实际二人早就在一起共同生活了，2015年，希某为其生了一个儿子，直到案发时，希某还怀着袁某的孩子。
2016年，袁某通过聊天软件认识了被害人冯某，见面后谎称自己是北京朝阳区特警，名叫“王浩”，以谈恋爱为由与冯某进行交往并发生性关系。骗取信任后，袁某多次趁冯某熟睡之际，用手机以微信转账的方式窃取冯某13000元。
2017年，“王浩”还通过微信先后结识了艾某和李某两名女子，同样谎称自己是特警，并给二名被害人看自己伪造的警官证和身着警服的照片，以此获得被害人的信任后进行交往。袁某通过手机微信转账的方式盗取艾某10000元。
法院还查明，袁某曾经因犯招摇撞骗罪被判刑3年，系累犯。
榆阳区人民法院审理认为，被告人袁某冒充人民警察招摇撞骗，以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，触犯了刑法规定，构成招摇撞骗罪、盗窃罪，依法应予惩处。为了维护国家机关的威信及其正常活动，保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，作出上述判决。
编辑： 高政超
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