横山四村民状告政府"撤并村" 法院裁定后不予立案

西部网榆林讯（记者 李明）因不满原村子被“撤并”，榆林市横山区四名农民联名状告“撤村并村”程序违法，将殿市镇政府和横山区政府分别诉上法庭。昨天（6月12日），榆林市中级人民法院和横山区法院分别作出裁定，决定对此案件不予立案。

刘军是榆林市横山区殿市镇五龙山村人，他和另外三名村民对殿市镇政府、横山区人民政府提起行政诉讼。状告政府的原因是当地政府将五龙山行政村撤销，并入临近的白家湾村。

村民认为五龙山村历史悠久，文化旅游资源丰富，村内古寺庙宇已有千年历史，被认定为省级重点文物保护单位。

“撤村并村应该征得村民会议讨论同意，但是政府直接下发文件撤销五龙山行政村，涉嫌程序违法。”刘军说。“其实，我们也同意撤村并村，只是希望在撤并后能继续保留‘五龙山’行政村名。”

6月4日，刘军等四位村民联名分别向榆林市中级人民法院和横山区人民法院提起诉讼，准备和横山区人民政府和殿市镇政府打行政官司。四位村民还征集了400多位村民的签字和手印。

昨天（6月12日），村民们拿到了两级法院“不予立案”的裁定书，法院部门认为此案件不属于行政诉讼受理范围，且未对起诉人的权利义务未产生实际影响，遂作出不予立案的裁定。

起诉的村民代表刘军今天（6月13日）向西部网记者表示，不认同裁定结果，将向上级法院部门提出上诉。

编辑： 高政超