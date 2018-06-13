出席中乌联合考古工作会议的中国和乌兹别克斯坦代表在拉巴特遗址考古现场合影留念。

西部网讯（记者 刘璞华）6月5日—8日，中国和乌兹别克斯坦联合考古队在乌兹别克斯坦泰尔梅兹大学举行工作会议，对考古阶段性成果进行了汇报和研讨。此次中乌联合对该地区进行的考古工作，取得的阶段性成果丰富了对古丝绸之路文化遗产的认知。

会上，西北大学王建新教授汇报了西天山地区考古调查的收获和认知。他表示，目前初步确认了古代月氏在中国境内的原居地应该是以东天山为中心的区域，月氏人约从公元前500年至公元前200年期间生活在东天山地区。

除此之外，西北大学梁云教授还提供了拜松市拉巴特墓地36号墓的部分珍贵出土文物照片，其中包括随葬的金带饰、玻璃、玉石、玛瑙等饰品。这些图片也是中乌联合考古队首次公开对外发布。

据了解，为寻找和确认古代月氏的考古学文化遗存，从2000年开始，西北大学考古学术团队就在中国甘肃和新疆进行了持续18年的考古调查、发掘与研究工作。

直到2017年，西北大学中亚考古队通过对乌兹别克斯坦拉巴特墓地的发掘，以及对塔吉克斯坦贝希肯特谷地的调查，才真正确定了在公元前二世纪末到公元一世纪初，这一区域存在着一种与周边同一时期的文明有所区别，具有明显自身特征的文化，而这正是大月氏人留下的遗存。