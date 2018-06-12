省工商联举行冯新柱案“以案促改”警示教育专题报告会
时间：2018-06-12 21:17:25
来源：西部网-陕西新闻网
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省工商联举行冯新柱案“以案促改”警示教育专题报告会
6月12日，省工商联举行冯新柱案“以案促改”警示教育专题报告会，邀请省纪委案件审理室主任王缠龙，为非公有制经济人士上了一堂精彩的廉政警示教育课。
西部网讯（记者 李媛）6月12日，省工商联举行冯新柱案“以案促改”警示教育专题报告会，邀请省纪委案件审理室主任王缠龙，为非公有制经济人士上了一堂精彩的廉政警示教育课。
王缠龙以“公司企业在全面从严治党中的责任”为题，从腐败问题的严重程度、公司企业在经济活动中存在的严重问题和公司企业的责任三个方面作了警示教育专题报告，内容深刻，观点鲜明，深入浅出，使与会者深受教育，尤其是如何提高法治意识和树立廉政意识、如何加强自身的廉政建设和预防腐败问题、如何构建“亲”“清”新型政商关系等，引起了与会者的共鸣。
与会者纷纷表示，要以“以案促改”为契机，在“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题的理想信念教育实践活动中主动作为，不断加强理论学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，牢固树立拒腐防变的思想道德防线。要聚焦追赶超越定位，紧紧围绕“五新”战略任务，紧扣“两个健康”主题，全方位、多角度大力弘扬优秀企业家精神，在经营管理和政商交往中不破规矩、不踩红线、不越底线，自觉做践行“亲”“清”政商关系的典范，为全省非公经济健康发展贡献智慧和力量。
随后，会上还传达了6月7日省委统战部召开的党外人士学习宣传《梁家河》座谈会精神，并对学习宣传《梁家河》活动提出思想高度重视，形式多种多样，强化舆论引导，巩固学习成果等要求。
编辑：
刘振华
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文化2006年起每年6月的第二个星期六为“文化遗产日”。2017年起，调整为“文化和自然遗产日”。06-09
文化6月7日，陕西省西安市新城区举办非物质文化遗产宣传展示活动，迎接“文化与自然遗产日”的到来。06-08
文化庄长兴表示，要认真贯彻新发展理念，以更加务实的举措推动文化与旅游融合发展。06-07
文化我省青年作家周公度创作、希望出版社出版的《老土豆》和吴梦川创作、太白文艺出版社出版的《一个人的骑行》榜上有名。06-06
文化文化惠民工程是政府民心工程的重要组成部分，近几年，浐灞生态区充分发挥自身生态优势，努力打造碧水蓝天新景观。06-02
文化大家通过了解党中央、毛主席在延安时代生活、战斗的岁月，接受红色教育和红色精神的洗礼，传承红色基因。05-31
文化这种将现代传播方式与博物馆文化相融合的新形式，让人眼前一亮，同时也更有助于吸引年轻受众深入了解陕西悠久的历史文化。05-31
文化多个方面展开了广泛的交流和研讨，着重研讨了长篇小说《山本》的创作特点，并就当前形势下的文学和文学创作进行了深入的探讨。05-30
文化5月25日至6月3日，“朗读亭”都将会在陕西省图书馆广场前等待热爱阅读的观众。05-28
文化今年，西安市的100多家博物馆，还将与专业网络动漫平台合作，大力开发文创产品，通过线上、线下互动传播文物资源。05-25
文化把优秀、高雅的艺术奉献给广大观众，奋力开创新时代文艺工作新局面，推动陕西文艺事业大发展大繁荣。05-24
文化“5·18国际博物馆日”后，因为一群“文物戏精”让“文物活起来”成了现实。累计播放量突破1.18亿，点赞量达650万，分享数超过17万……05-23
三农国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，全面部署加快奶业振兴，保障乳品质量安全工作。06-12
三农互联网模式下“共享住宅”的推出，不仅盘活了闲置的农房，还使美丽乡村成为“来了就还想再来的地方”。06-12
三农农业特色互联网小镇就是美丽乡村与现代信息技术融合过程中孕育出的新事物，是实现城乡融合发展和“四化”同步发展的实践探索。06-12
三农农业农村部、工业和信息化部、国家市场监督管理总局就贯彻落实《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》答记者问。06-12
三农省委办公厅与省政府办公厅近日联合出台《陕西省贫困村驻村工作队选派管理办法》（以下简称《管理办法》）。06-12
三农6月10日，全省“秸秆利用·保卫蓝天”攻坚行动启动仪式在岐山县举行。副省长魏增军出席并宣布启动，随后检查“三夏”工作。06-11
三农6月11日，2018年陕西省市县两级农工部长培训班在陕西工商管理硕士学院学术交流中心举行。06-12
三农汉滨区有不安全住房贫困户5000余户。如何保障贫困群众的住房安全，有效破解危房改造实施过程中改造不到位、监管难度大的问题？06-12
三农党员志愿者们以小组为单位，结合自身工作特点，对所帮扶的低保户、五保户、困难党员、病残人员等群体夏收中的各环节进行帮扶。06-12
三农近300名党员群众在这里聆听我省“新时代 新气象 新作为”百姓巡回宣讲团生动鲜活的宣讲。06-12
三农商南县通过政策支持、资金扶持、科技服务等措施培育壮大龙头企业、合作社。仅今年1—4月，全县就新增合作社29个。06-11
三农作为羊乳制品产量和销量稳居全国第一位的省份，全省羊乳制品占国内市场份额达到80%以上，年产销量增幅连续7年超20%。06-11
旅游6月12日上午，由中共陕西省委网信办、中国互联网新闻中心、西安市互联网信息办公室主办，中国网丝路中国频道承办，西安浐灞生态区管理委员会协办的“‘陕’耀新时代 领航新丝路 遇见大西安——让世界倾听陕西声音”主题采访活动在西安浐灞生态区正式启动。06-12
旅游悬空寺，是北岳恒山十八景中有特色的一处胜景，位于山西省大同市浑源县，高高悬挂在恒山金龙峡西侧翠屏峰的悬崖峭壁之间。06-12
旅游2018世界杯将于6月14日至7月15日在俄罗斯举行。在世界杯期间，来自世界各地的球迷可在麻雀山观看大屏幕的比赛直播。06-12
旅游坐公交，其实是了解一座城市很好的方式。在公交车上，你可以见到这个城市最真实、最美的风景。06-12
旅游“无边界”数字艺术博物馆由日本森大厦株式会社与日本艺术团体teamLab共同打造，占地面积达10,000平方米。06-12
旅游据外媒报道，印度南部克勒拉省上周进入雨季，3天的暴风雨目前已造成至少16人死亡。06-12
旅游中国驻莫桑比克大使馆10日发布安全提示，提醒在莫北部的中国公民注意安全。06-12
旅游青海出台《关于加快全域旅游发展的实施意见》，力争到2020年，初步形成全域统筹规划、全域合理布局、全域整体营销、全域服务提升的全域旅游体系。06-11
旅游6月9日，在德国柏林动物园，游客观看大熊猫“娇庆”。来自中国的大熊猫“梦梦”和“娇庆”于2017年6月24日抵达德国柏林。06-11
旅游6月10日，“我的礼堂 我的家”端午文化周活动在温岭彭家村拉开序幕，村民们齐聚文化礼堂，包粽子、做香囊、观赏演出。06-11
旅游为尽快解决这一问题，省委、省政府多次实地调研论证，决定从2008年3月开始，在甘肃省范围内开展旅游厕所建设工作。06-11
旅游2017年，甘肃省乡村旅游从业人数达到18万人，带动2.92万建档立卡户、12.26万贫困人口脱贫，为全省经济社会的快速发展做出了积极的贡献。06-11
美食成年男性常吃驴肉可以改善由肝肾不足引起的腰膝酸软、勃起无力等症状。将鸽肉、鸽子蛋和枸杞子一起清蒸或煲汤食用.06-12
美食4.从维生素成分来看，龙虾也是脂溶性维生素的重要来源之一，龙虾富含维生素A、C、D，大大超过陆生动物的含量。06-12
美食注意事项：体内寒湿盛者、咯血、哮喘病人不宜食用鳜鱼。注意事项：多食易动风发疥，过敏体质者、有麻疹。06-12
美食富含维生素A的水果有，杏子、甜瓜、桃和番木瓜。多吃用含维生素C的水果，可以提高眼睛晶状体中维C的含量，提高抗氧化。06-12
美食柠檬可以同时起到养颜美容和减肥瘦身的双重效果。如果你想要打造一张吸引人的小脸，柠檬会是你的好帮手。06-12
美食富含抗氧化维生素C及胡萝卜素，专家证明是最好的抗衰老和抗癌食物，能增强皮肤抗操作能力，有助于保持皮肤弹性。06-12
美食脂肪肝是人类健康的潜形杀手，主要与现在人们生活水平提高，进食高脂肪饮食、饮酒、缺乏运动等因素有关。不要束手无策了，小编教你轻松“吃掉”脂肪肝。06-11
美食凉薯营养丰富，含有人体所必需的钙、铁、锌、铜、磷等多种元素。凉薯肉质块根富含淀粉、糖分和蛋白质，脆嫩多汁。06-11
美食海带含有丰富的亚油酸、卵磷脂等营养成分，有健脑的功能，海带等海藻类食物中的磺类物质，更是大脑中。06-11
美食外面的饼干吃多了，想换点新花样？那就跟小编一起来尝试下自制的椰奶奶盐苏打饼干，最爱的奶香超级养胃。06-11
美食我们常说红豆瘦腿、红豆瘦脸，其实是红豆消水肿的功效，主要红豆是矿物质钾的仓库，是自然界食物钾含量排名前。06-11
美食女性贫血是一种很常见的现象，这该怎么调理呢？其实，通过食疗的方法来补血是极好的方法。下面和大家分享6种具有补血功效的常见食物。06-11
健康6月全国各地持续高温，天气炎热，此时的健康防护更是必不可少。对高温的健康防护有三个关键词：防暑、降温和补水。06-12
健康从中医角度来讲，吃火锅就是夏季燥湿养阳的不错选择。当然，吃的菜品、时间是有讲究的。06-12
健康当关节受到牵拉或屈折时，拉力超过关节腔负压，就会出现一个明显的腔隙，周围的气体急速向腔隙内扩散，与液体一起发生震动，从而发出清脆的响声。06-12
健康出汗会使体温下降，同时排出部分代谢废物。汗腺不畅就丧失了这条排毒管道，也就失去了一道免疫的重要防线。06-12
健康不要到非正规的机构或场所去打耳洞、文眉、文身、修脚等，以避免感染丙型肝炎、乙型肝炎及艾滋病病毒等血源性传染病。06-11
健康减重离不开良好的饮食习惯与适量运动。要改变不良的饮食习惯，遵循膳食宝塔、膳食指南等。另外，多吃蔬菜可增加人体的饱腹感。06-11
健康糖友拔牙虽然不能太轻易，但对于那些无法保留的牙齿，因为害怕感染而拖着不处理，反而会得不偿失。06-11
健康最近，天气逐渐热起来了，需要多补充点水分。补水不光是喝水，营养师们还为大家推荐了汤、蔬果汁、茶，不妨一试。06-11
健康如果在发酵后把凝固的酸奶搅拌一下，就成了能流动却又比牛奶粘稠一点的搅拌型酸奶。06-09
健康不要一次大量摄入胡萝卜素或柑橘等富含大量色素的物质或水果，这很容易使甲板出现颜色的改变。06-09
健康茶是公认的抗癌的优良饮品之一，其含有丰富的蛋白质、脂肪、微量元素和茶多酚等，不仅对人体大有裨益，还能够有效防癌抗癌。06-08
健康进入夏季了之后，无论是上班还是在家里，都会开空调，如果长期让冷风正对着肩膀吹的话，就很容易会引起肩颈酸痛，僵硬等症状的出现。06-08
教育交流当中，麟北发电执行董事、总经理李春银首先将目前麟北发电两台机组的施工建设进度情况进行了详细介绍。06-11
教育6月10日，上海合作组织青岛峰会完美落幕。这座拥有“红瓦绿树、碧海蓝天”的青青之岛，再一次向世界展现了她那靓丽的身姿和独特的魅力！06-11
教育公共管理是一门综合性与应用性很强的学科。构建中国特色公共管理学，需要积极借鉴国外公共管理研究的有益成果。06-11
教育9日，随着最后一日考试的结束，2018年全国高考也随之落下大幕。多省份已经公布了高考成绩查询的时间。06-11
教育6月8日，教育部在浙江大学召开新闻发布会，解读《高等学校人工智能创新行动计划》（以下简称《行动计划》）。06-11
教育6月8日，在贵州贵阳市乌当中学考点，考生结束考试后走出考场。当日，全国部分地区2018年高考结束。06-11
教育6月8日上午9时，李俊贤院士所在的洛阳黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称黎明院）为此举行了一个简短的仪式，在场的人无不动容。06-11
教育6月9日，西安国联质量检测技术股份有限公司承办的“认可让世界更安全”主题活动，在国联质检举行。06-09
教育欢出生不到两个月便患上病毒性脑膜炎，从此落下行走不便的后遗症，南省教育考试院批准了保靖县教体局为他申请的高考绿色通道。06-08
教育“一个人的语文素养是靠大量的阅读和大声的朗读来培养的，今年的试卷就是在引导学生大量阅读，现在高考的路子是对的。”06-08
教育2018年高考到来之际，我们系统梳理今年的高考高招呈现怎样的新特点与新趋势。06-08
教育为确保招生考试工作安全、平稳、顺利进行，教育部门会同国家教育统一考试工作部际联席会议全力打造“平安高考”“公平高考”“诚信高考”。06-08
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车中国汽车工业协会最新统计显示，今年1—5月，我国新能源汽车产销均完成32.8万辆，比上年同期分别增长122.9%和141.6%。06-12
汽车该款纯电动跑车是保时捷电动化战略的开山之作，到2025年保时捷25%的销量将由纯电动和混动车型所贡献。06-12
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汽车新车两侧底部加入了三角形饰板，内部加入了雾灯，排气布局由现款的单边双出式变为了单边单出式，使整个车尾更加简洁。06-11
汽车全新QX50搭载全球首款量产可变压缩比涡轮增压发动机VC-Turbo、包含12项领先技术的ADAS智能驾驶辅助系统及10大创新科技。06-11
汽车不同于特斯拉美国Gigafactory工厂(只生产电池)，特斯拉新一代工厂名为Dreadnought，将同时生产电池和组装车辆。06-08
汽车据英国汽车杂志6月5日报道，在日前举行的奥迪Q8 SUV发布会上，奥迪表示将于2021年打造并推出基于Aicon概念车的首个自动驾驶车队。06-08
汽车未来，在一汽-大众强有力的支持下，奥迪品牌将继续创造并引领中国消费者多元化、个性化的用车需求，持续引领中国豪华汽车市场。06-07
汽车FCA尾气排放战略主要基于小型涡轮增压发动机车、轻度混合动力车、混合动力车、插电式混合动力车和纯电动汽车。06-07
汽车目前，特斯拉在美国内华达州经营着一座超级电池工厂，并在加利福尼亚州设有一座电动车组装厂，用以生产Model S、Model X以及Model 3等该公司系列车型。06-07
汽车通过不断的专业训练与头脑风暴，鲁守卫的创业项目几经打磨，不断进化，已不再局限于单纯的汽车NVH诊断技术。06-07
汽车捷豹路虎工程总监沃尔夫冈 齐巴特表示，他们预计市场对于电动汽车的需求将会越来越高，因为人们也开始关注电动汽车动力总成的性能。06-07