西部网讯（记者 李媛）6月12日，省工商联举行冯新柱案“以案促改”警示教育专题报告会，邀请省纪委案件审理室主任王缠龙，为非公有制经济人士上了一堂精彩的廉政警示教育课。

王缠龙以“公司企业在全面从严治党中的责任”为题，从腐败问题的严重程度、公司企业在经济活动中存在的严重问题和公司企业的责任三个方面作了警示教育专题报告，内容深刻，观点鲜明，深入浅出，使与会者深受教育，尤其是如何提高法治意识和树立廉政意识、如何加强自身的廉政建设和预防腐败问题、如何构建“亲”“清”新型政商关系等，引起了与会者的共鸣。

与会者纷纷表示，要以“以案促改”为契机，在“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题的理想信念教育实践活动中主动作为，不断加强理论学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，牢固树立拒腐防变的思想道德防线。要聚焦追赶超越定位，紧紧围绕“五新”战略任务，紧扣“两个健康”主题，全方位、多角度大力弘扬优秀企业家精神，在经营管理和政商交往中不破规矩、不踩红线、不越底线，自觉做践行“亲”“清”政商关系的典范，为全省非公经济健康发展贡献智慧和力量。

随后，会上还传达了6月7日省委统战部召开的党外人士学习宣传《梁家河》座谈会精神，并对学习宣传《梁家河》活动提出思想高度重视，形式多种多样，强化舆论引导，巩固学习成果等要求。

编辑： 刘振华