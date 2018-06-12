狮面人将出院 西安交大一附院：下半年进行二次治疗

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励） 最近媒体报道了患有“神经性纤维瘤病”这一罕见疾病的患者小杨在西安交大一附院就医的情况。经过5月30日院方成功实施手术后，小杨目前身体状况良好，即将出院。
从甘肃省临夏市赶来求医的18岁男性患者小杨，因为面部呈现多处异型肿瘤，被诊断为神经性纤维瘤病。5月30日，西安交大一附院为小杨成功实施了面部肿瘤切除手术，经过近半个月的恢复治疗，小杨各项检查结果基本正常。
西安交大一附院整形美容颌面外科主任舒茂国：“现在情况恢复挺好，我觉得已经是完全达到了我们的预计，甚至他的恢复过程超出了我们的预计，尤其是我们在做手术前，选择性的对瘤体的血管进行了栓塞，减少了他的血供，所以我们做手术才会有这样如此顺利的结果，现在他整个双侧面部的瘤体大部分已经被切掉了，现在他整个面貌都发生了一个完全不一样的变化。”
医生：“这是正常的结痂，擦掉就完事了。”
早上8点，记者再次来到病房时，护士正在为小杨清洁面部缝合处的伤口。做完手术后，小杨精神状态一直不错，伤口恢复的也很好。记者看到，小杨面部两侧的肿瘤已被切除，嘴部两侧两块较小的肿瘤也已切除干净，只剩下眼睛上方的肿瘤还保留着，整个面部样貌已经发生了很大的改观。
小杨母亲：“慢慢一天比一天好了，现在的状态，好多了，眼睛这块肿瘤这次没动，等这次恢复好了，再说吧。”
西安交大一附院整形美容颌面外科主任舒茂国表示，医院也会全程监测小杨回家之后的恢复情况，计划半年后再进行第二次手术治疗。
舒茂国：“下一步回去继续恢复，恢复上半年之后，之后我们再进行第二次的手术，我们也围绕这个建立了一个科研团队。”
编辑： 张娟
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