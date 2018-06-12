“陕台主播公益诗歌朗诵会”走进西北政法大学

6月12日晚上，“陕台主播公益诗歌朗诵会”在西北政法大学长安校区举行。
西部网讯（见习记者 马晴茹） 今天（6月12日）晚上，“陕台主播公益诗歌朗诵会”在西北政法大学长安校区举行。来自陕西广播电视台多个频率频道的近40位青年主播走进校园，与大学师生共同重温经典诗词。
本次朗诵会共分诵读经典、情系梁家河、放飞梦想和奔向未来四个篇章。在主播们深情的朗诵中大家共同感受经典诗歌的魅力，弘扬传承优秀传统文化。重温梁家河故事，感受小山沟里的“大学问”，激励当代青年从奋斗中汲取智慧，在新时代有新担当新作为。
陕台主播公益诗歌朗诵会是陕西广播电视台打造的主持人公益品牌活动，自2016年启动至今已成功举办三场。
编辑： 张娟
娱乐从张嘉译演《蜗居》开始，中年男演员们就开始走起了体面正直的“老干部”路子。06-12
娱乐袁弘手拿相机自拍，华晨宇坐在张歆艺和林志玲中间，而一向调皮的张歆艺和林志玲对着华晨宇各种搞怪逗乐，十分的有趣。06-12
娱乐当日，由沈腾、宋芸桦、张一鸣、常远等主演的喜剧片《西虹市首富》在北京举行发布会，该片将于7月27日全国上映。06-12
娱乐《对话·寓言2047》第二季将于6月12/13/14日继续在国家大剧院上演，同时《2047观·念展》也将在国家大剧院歌剧院一层环廊进行展示。06-12
娱乐6月11日，唐嫣（右）和自己的蜡像合影留念。当日，影视演员唐嫣的蜡像正式入驻上海杜莎夫人蜡像馆。06-12
娱乐此前获得这一荣誉的好莱坞巨星，包括史蒂文·斯皮尔伯格、伊丽莎白·泰勒、克林特·伊斯特伍德、马丁·斯科塞斯、哈里森·福特等。06-12
娱乐张雪迎嘟嘴卖萌比剪刀手，张萌扎着半丸子头，张嘴和李治廷比脸长，画面非常的搞笑温馨。06-11
娱乐照片中，一双男人的脚被包上厚厚的脚膜，但腿上长长的腿毛却十分的抢镜。06-11
娱乐身为喜剧人，对于电视屏幕上众多的喜剧节目，小沈阳也有着自己的看法，“个人观点，（应该）保护起来，露的太多了观众也会乏味。06-11
娱乐李易峰坦言，能遇到这个角色很幸运，他希望这部作品能够让人们忘记他的“偶像”标签，记住他作为演员的实力。06-11
娱乐即使现在，杨老师因为病痛对潘粤明的记忆已经渐渐错乱、模糊，甚至分不清现在亦或是过去。潘粤明向老师交上了自己的作业，也向老师交上了人生的答卷。06-11
娱乐优酷2018世界杯战略发布会在北京举行，姜文和鹿晗现身发布会，姜文导演首次为优酷量身打造世界杯主题宣传片，鹿晗也将在优酷解说世界杯。06-11