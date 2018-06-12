“陕台主播公益诗歌朗诵会”走进西北政法大学

6月12日晚上，“陕台主播公益诗歌朗诵会”在西北政法大学长安校区举行。

西部网讯（见习记者 马晴茹） 今天（6月12日）晚上，“陕台主播公益诗歌朗诵会”在西北政法大学长安校区举行。来自陕西广播电视台多个频率频道的近40位青年主播走进校园，与大学师生共同重温经典诗词。

本次朗诵会共分诵读经典、情系梁家河、放飞梦想和奔向未来四个篇章。在主播们深情的朗诵中大家共同感受经典诗歌的魅力，弘扬传承优秀传统文化。重温梁家河故事，感受小山沟里的“大学问”，激励当代青年从奋斗中汲取智慧，在新时代有新担当新作为。

陕台主播公益诗歌朗诵会是陕西广播电视台打造的主持人公益品牌活动，自2016年启动至今已成功举办三场。

编辑： 张娟