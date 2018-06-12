25名青年荣获2018年上半年度“陕西好青年”称号

6月12日下午，“向上向善好青年”首场青春故事分享会在庆华文化宫举行。

西部网讯（记者 鄢山宇） 2018年上半年度“陕西好青年”推选活动结果揭晓，青年试飞员蒋丹丹、“小满良仓” 项目负责人张旺等25名青年荣获2018年上半年度 “陕西好青年”称号。

据团省委副书记徐永兵介绍，2018年上半年度第六届“陕西好青年”推选活动共收到参选资料191份,其中，以组织推荐175人，个人自荐16人。在经过初评、网络投票以及专家评审三个环节后，最终推选出了25名2018年上半年度 “陕西好青年”。

为了更好的发挥示范引领作用，这25名“陕西好青年”成立了“向上向善好青年”青春故事分享团，6月13日至15日分享团成员将奔赴我省基层一线，与广大青年面对面分享成长故事，交流奋斗体会，真正成为弘扬社会主旋律的“扩音机”，传递青春正能量的“扬声器”。6月12日下午，首场青春故事分享会在庆华文化宫举行，第六届陕西创优好青年许彩芸、创新好青年王慧、创优好青年蒋丹丹、创业好青年张旺分别用朴实的语言讲述了各自奋斗历程中的点滴感受，并与现场的大学生们进行了精彩互动。

记者了解到，“‘中国梦•青年志’——寻找身边的陕西好青年”活动从2013年开始，在全省各行各业挖掘、树立、宣传了一批来自基层、贴近生活、出身草根的青年榜样。据统计，五年来共有300名好青年和20个好青年集体脱颖而出，好青年们通过600余场分享，300个青春故事在全省各地的农村、学校、企业、机关、社区等处的青年群体中引起了强烈共鸣。

编辑： 张娟