陕西省食安办联手西北大 借科学之力保食品安全

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 张伟峰 唐笛）6月12日，省食品安全委员会办公室与西北大学签定战略合作框架协议（以下简称《协议》）。按照《协议》，双方发挥各自食品药品领域的资源配置及管理优势和乙方的科研与人才优势，共建省食品安全风险识别控制技术研究中心、陕西省营养健康食品个性制造工程实验室和陕西省食品安全与营养健康创新转化平台三个省级平台。
《协议》明确，双方本着“资源共享、优势互补、共同发展、合作共赢”的原则，加快推进我省食品安全和大健康产业发展，助推西北大学“双一流”建设。在平台建设方面，重点共建陕西省食品安全风险识别控制技术研究中心，围绕食品安全风险识别控制模式与关键技术，研究建立国家食品安全的全产业链系统解决方案,开展食品安全监管科学研究，构筑全产业链的食品安全保护屏障与保护体系。共建陕西省营养健康食品个性制造工程实验室，构建营养健康食品个性制造工程理论与应用技术体系，创制新型个性化营养健康食品，突破营养健康食品个性制造关键技术，实现集成创新与示范效应。共建陕西省食品安全与营养健康创新转化平台，立足技术创新和成果转化模式，构建全产业链食品安全管理模式，建立具有陕西特色的食品创新转化体系。
《协议》同时明确，通过提供实习机会、技术培训、举办专业人员培训班、承担食品检测检验和食品制造关键技术攻坚等等形式，加强人才培养培训和服务等方面的合作。
西北大学党委书记王亚杰在致辞中表示，省食品药品监督管理局、省食安办与学校签署战略合作框架协议，为西北大学食品学科建设和发展提供了重大的契机和宝贵的支撑，必将对西北大学食品学科的人才培养、科技创新产生重要的牵引和带动作用。学校将全力抓好平台的建设，推动协议各项内容落地生效。
陕西省食品药品监督管理局局长、省食安办主任张小宁在讲话中指出，党中央、国务院高度重视食品安全，党的十九大报告提出“实施食品安全战略，让人民吃得放心。”双方签定战略合作协议是落实省委省政府对食品安全工作有关要求的具体体现。西北大学是百年名校，汇聚了众多名师大家，产生了一批高水平学术成果，有食品科学与工程、化工、生命科学等优势学科。随着“三个平台”的建设，必将在食品领域重大理论研究、产品研发、成果转化和社会服务等方面取得重大成就。并将以此为起点，加强全面合作，围绕“食品安全战略”和“健康陕西”，携手共建，创新发展，为陕西追赶超越、决胜全面小康做出新的贡献。
据了解，为推进协议落实，省食安办与西北大学将建立定期协商机制，加强沟通，研究确定重大战略合作方向，推动合作项目取得明显实效。
编辑： 熊惠玲
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