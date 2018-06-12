陕西未来三天以晴到多云为主，关中和陕南将迎高温。（资料图）
西部网讯（记者 熊惠玲）“天气又干又热，中午在外面走一会就感觉要被晒伤”、“早上九点多出门就感觉太阳当头照，晒的厉害”、“前两天温度还挺舒服，这两天感觉直接升了好几个档”…… 今天（6月12日），不少出门在外的西安市民都明显感觉到了夏季高温的威力，太阳光的穿透力炙烤着大地，让人感觉很不舒服，“是不是夏天最热的时候已经来了？”
据陕西省气象局工作人员姜峰介绍，今天并不算是入夏以来最热的一天，之所以大家感觉这两天天气非常炎热，是因为前段时间气温仅有十几度，而近日气温升温比较快，人们体感温度就觉得比较高。
记者了解到，今天早上10时20分西安市气象局升级发布高温橙色预警信号：预计未来24小时内临潼区、高陵区、未央区、灞桥区、莲湖区、新城区、碑林区、雁塔区、阎良区、西咸新区、长安区的大部分地方最高气温将升至37℃以上，鄠邑区、蓝田县、周至县的大部分地方最高气温将升至35℃以上。
预计今天白天全省晴天间多云，关中南部有36～38℃以上高温天气。今天晚上：全省多云间晴天。13日：全省晴天间多云，陕北局地有小阵雨或雷阵雨（0～5毫米），关中南部、陕南东部有36～38℃以上高温天气。14日：全省晴天间多云，关中南部、陕南东部有36～38℃以上高温天气。15日：全省多云间阴天，关中西部、陕南西部有小雨。16日：全省阴天有小雨。17日：全省多云间阴天，陕北、陕南有小到中雨，陕南南部有大雨。18日：全省阴天有小到中雨。后期天气趋势（06月19日-06月21日）：全省阴天，以阴雨相间天气为主。
编辑： 熊惠玲
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