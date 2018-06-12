砸车盗窃30多起 长安民警技术手段锁定嫌疑人

视频监控中看到的嫌疑人正面。

西部网讯（记者 赵昊）今年五月以来，西安市公安局长安分局陆续接到报警，称有不少私家车出现车窗被撬、车内财务被盗的事件。接到报警后，分局党委迅速成立专案组展开侦破，并于6月11日凌晨成功将嫌疑人何某某抓获。

5月28日，先后有8辆私家车在长安辖区内被盗，接到消息后民警通过调取道路附近监控，发现一名疑似嫌疑人的男子在路边数辆私家车附近徘徊，并使用一根木棍将街角的监控摄像头戳到一边，待出现监控盲区后便实施盗窃。“这名男子很有可能就是最近正在找的嫌疑人，一定要追踪下去。”长安分局刑侦大队民警甄龙决定大范围调取案发周边监控视频来锁定嫌疑人。

通过数十个监控视频的追踪拍摄，民警发现该男子驾驶一辆有突出外观的牌照为川A的摩托车频繁出现在长安区贾里村附近，办案民警便在贾里村开始明察暗访，“因为这个村马上要拆迁了，所以很多房子都是空的，监控视频也都没法启用，只能靠人力去排查。”

6月11晚，民警在何家营附近巡查过程中，发现一辆与嫌疑车辆高度相似的摩托车出现，随后便将车辆截停，将驾驶员控制，后经过视频资料和生物信息比对，民警确认该男子就是近来疯狂盗窃车辆的犯罪嫌疑人。

“通过审讯，我们确认该男子是一名聋哑人，文化程度也很有限，因此对审讯取证工作造成了一定困扰。”甄龙随后通过生物信息比对等刑侦手段，落实该男子在长安辖区内先后实施砸车盗窃近30余次，涉案物品包含香烟、眼镜、现金等物。

目前，案件正在进一步审理中。

编辑： 谢卓