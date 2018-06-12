首届"智慧教育"论坛西安举办 探讨综合素质人才培育

户外展出的与智慧教育相关的人工智能产品。

西部网讯（记者 赵昊）今天（6月12日）上午，主题为“智慧教育，引领未来”的西安首届智慧教育高峰论坛在西咸新区沣西实验学校举行。论坛以“智慧教育”为核心，旨在搭建中国与美国、英国及“一带一路”相关国家、学校之间的交流平台，共商智慧教育的未来发展。

在国家教育综合改革的大时代背景下,智慧教育已经成为现代教育发展的新趋势，新一代信息技术对教育行业产生了全面而深刻的影响，本次论坛嘉宾从教育理念的转变等方面阐述了对教育改革的理解。同时，沣西一小、曲江二小、高新三小以及沣西实验学校被北京师尚教育科技研究院授予“全人发展英语教育实践基地”，这四所授牌学校将继续通过提高学生英语学科核心素养来推动中国基础教育改革与发展，培养新时代多元综合素质人才。

在随后的高端论坛中，与会嘉宾围绕智慧教育背景下的综合测评手段创新问题、新时代信息技术与智慧教育的融合问题等议题，分享了各自在学校综合评价创新方面的探索与思考。

论坛结束后，嘉宾来到校园进行智慧教育室外体验活动。有近20家参展科技公司带来了智慧学习平台、校园安全防控体系、在线少儿编程系统、数字图书借阅机、墨水屏读书器、STEM创客等一系列人工智能领域的研发成果展示。

编辑： 谢卓