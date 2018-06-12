幼儿园突然说学期结束后停办 教育局回应将解决问题

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）“我们孩子在宝鸡植物园附近的华宇西城印象幼儿园才上学没多久，前几天学校开家长会通知说幼儿园要停办，大家一下子懵了……”。近日，宝鸡市民王女士向西部网反映，孩子所在的幼儿园突然说本学期结束后将停办，担忧孩子将来上幼儿园面临问题。
宝鸡市民王女士告诉西部网记者，孩子所在的华宇西城幼儿园前几天突然开家长会，说学期结束后幼儿园将停办。这一突如其来的消息让王女士和其他家长一时有点懵，不办了孩子去哪上幼儿园？
王女士说，孩子已经在这个幼儿园上了一年多了，当时孩子入园时，该幼儿园总园的园长说以后孩子升小学的问题都不用担心，但最近却突然通知说该幼儿园不办了。“孩子等于被半途舍弃了，当时入园买了被子，校服，换到别的幼儿园又得重新买，孩子接触新环境安全感较差，抵触心较强，我们要再次花费精力，这些谁来负责？”
下午，华宇西城幼儿园负责人介绍说，因为房屋租赁出了问题，除此之外，幼儿园所在的小区相关证件还没下来，致使办园审批一直批不下来，所以本学期结束后将停办，幼儿园一共有70多孩子，他们也很为难，已经给家长说了，让家长提前给孩子找幼儿园，他们也会协调解决。
今天（6月12日）下午，宝鸡市渭滨区教育体育局教育股工作人员告诉西部网记者，该幼儿园申报时条件不达标，评审专家现场看过了两次，但评审后一直达不到审批条件，已经给了两次整改机会，工作人员说，华宇西城幼儿园孩子不太多，教育部门和幼儿园会尽量做好孩子的分流，渭滨区内的幼儿园也完全有能力接收这些孩子，不会说造成孩子们没有幼儿园上的问题。如果有家长下学期给孩子找幼儿园存在困难，可以随时和教育部门联系，教育部门会协调解决。
编辑： 张娟
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