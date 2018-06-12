全省各界青年代表及老团干 畅谈学习《梁家河》感受

6月12日，共青团陕西省委组织各界青年代表和老团干召开学习纪实文学《梁家河》座谈交流会。

西部网讯（记者 鄢山宇）6月12日，共青团陕西省委组织各界青年代表和老团干召开学习纪实文学《梁家河》座谈交流会。26位代表分享了《梁家河》的阅读体会和感悟。

座谈会上，青年代表及老团干踊跃发言畅谈体会。陕西省环保厅原副厅长、巡视员李兴民说：“我一口气读完了《梁家河》这本书，心情久久不能平复。习近平同志和他插队7年的梁家河乡亲们之间浓郁深厚的感情，跃然纸上。那亲切的称呼、平实自然的家常啦话、真挚深情的回忆，反映出的是一个年轻的共产党员对群众的淳朴感情，与群众天然地融为一体的血脉关系，以人民为中心、为群众谋幸福办实事的初心。”

“《梁家河》一书生动展示了习近平总书记在梁家河的艰苦生活和成长历程，蕴含着强大的理论说服力、实践穿透力、真情感召力和强大的人格魅力，使我们接受了一次鲜活生动的理想信念教育，得到了一次触及灵魂深处的思想洗礼。总书记不忘初心、知行合一，为我们当代青年明确了历史使命，指明了成长道路，树立了青春榜样。”陕西省青联委员、2018年上半年“陕西好青年”王帅是一名90后。他说，我们要汲取艰苦奋斗的力量，增强攻坚克难“动力源”，把“事不过夜、马上就办、办就办好”作为工作的重要遵循和行为准则，不忘初心、不忘本色，在工作和奉献中作出应有贡献。

当天，延长县蓝耳朵合作社理事长孙萌、西咸新区空港新城环保局副局长钟曦萌等7位读者也一同分享了学习体会。大家一致表示，《梁家河》这本书用朴实细腻的笔触、详实生动的历史细节，全景式展示了习近平总书记七年知青岁月和梁家河发生的巨大变化。大家深受感动和教育，更加坚定了做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实践行者的决心。

共青团陕西省委段小龙书记也在座谈中与大家分享了自己阅读《梁家河》的感受。他说，在学习《梁家河》中，我们要深刻认识到梁家河精神为团干部坚定理想信念提供了精神之钙，无论身处何种逆境、无论遇到什么挫折，都要始终富有理想，坚定对党的忠诚，坚定共产主义的信仰和中国特色社会主义的信念。深刻认识到梁家河精神为团干部健康成长提供了行动指南，开展团干部成长观教育，对照习近平总书记对团干部提出的“坚定理想信念、心系广大青年、提高工作能力、锤炼优良作风”要求培养、锻炼团干部队伍。

编辑： 张娟