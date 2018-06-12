全省人民调解会议在安康石泉召开 表彰十大调解能手

西部网讯（记者 李媛）6月11日至12日，全省人民调解会议在安康市石泉县召开。记者在会上获悉，目前，陕西共有人民调解员97559名，其中专职11897名。
会上表彰了50个优秀调委会、100名优秀人民调解员、十大调解能手、20个人民调解工作先进集体和30名先进工作者。西安、宝鸡、石泉、富县司法局、渭南市临渭区医调委主任郝润英、十大调解能手代表余前忠等单位和个人作了经验交流发言。
会议期间，与会代表还参观考察了石泉县司法局人民调解中心和人民调解协会、石泉县城关镇北街社区联合调解中心、石泉县交通事故调委会。
近年来，陕西省人民调解组织网络进一步健全，规范化建设进一步加强，队伍素质进一步提高，工作领域进一步拓展，保障水平进一步提高，矛盾纠纷化解成效显著，多项工作走在了全国前列。
陕西省司法厅党组书记、厅长王永明在会上说，全省各级司法行政机关要聚焦薄弱环节，加强分类指导，切实加强人民调解组织建设和队伍建设，大力健全人民调解组织网络，着力优化人民调解员队伍结构，努力提高人民调解员队伍素质，顺应时代要求，深入推进人民调解工作创新发展。不断创新人民调解工作机制、工作方法，大力加强人民调解信息化建设；落实工作保障，努力为人民调解工作创造良好条件；切实加强对人民调解工作的组织领导，大力宣传和表彰人民调解工作先进典型，严格落实人民调解工作保障政策。
编辑： 张娟
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