学区内小学规模小孩子咋入学? 教育局：今年将扩招

枫林华府小区内张贴的日化子校招生简章。

根据2018年义务教育学区划分图显示，枫林华府小区在日化子校的学区范围内。

西部网讯（见习记者 马晴茹）“买房时开发商说可以上高新二小，如今都是空话。现在学区划分到日化子校，师资、安全都是问题，孩子上学成了大难题。”近日，西部网民生热线接到西安枫林华府业主反映，称开发商承诺的民办学校没影了，小区划分的公办学校规模又太小，孩子入学困难重重。

民生热线：枫林华府小区学区划分不切实际 150个孩子入学难

开发商承诺自带学位 结果成泡影

业主余女士告诉记者，他们一家是2007年左右在枫林华府小区买的房。买房时置业顾问明确告诉她，业主子女可以入读高新二小。“不仅置业说了，楼盘宣传册内也有说明，社区内小孩可以对口入读高新二小和高新一中，因此项目内不单独设置小学。”

没想到房子买了，开发商却不承认了。“我们业主去年就去找过开发商，开发商说合同里面没有，如果置业承诺是个人的行为，他们不负责任。”

现场的另一名业主李先生告诉记者，他们拿着宣传册去问开发商，对方负责人告诉他，这个宣传册是第三方公司做的策划案，他们没见过，“这样的说法真是气死人”。

随后，记者联系到枫林华府小区物业。工作人员称，开发商从来没有承诺过孩子可以上高新二小，每个小区情况不一样，有配套学位售楼时会宣传，没有配套就不会宣传，开发商不会胡说。

公办学校规模小 入学仍困难

没有自带学位，业主子女只能按照西安教育局划分的学区入学。然而业主说，这也并不容易。

记者了解到，按照2018年的学区划分，东至沣惠南路两侧，西至丈八北路东侧，南至科技路两侧，北至昆明路小学学区交界处的小区所对应的小学是西安日化子校。枫林华府小区就在这个范围之内。

“虽然划分了学区，可日化子校一共只有六个班，一年级一个班，招50个人，仅我们小区幼儿园就有5个大班，大约有150个孩子升入小学，如何能保证正常入学？”枫林华府小区业主余女士说道。

除了学校规模，安全隐患也是业主们担心的问题。业主张女士告诉记者，日化子校原本是日化厂的子弟学校，年头比较久。“我们去考察了，学校教室条件差，没有独立的操场，篮球场大小的活动场地也是跟社区、工厂共用，谁敢把孩子放在那儿？”

小区物业工作人员告诉记者，枫林华府小区共有2780户业主，根据雁塔区教育局给鱼化寨派出所的信息，小区户籍所在地的适龄入学儿童有42名。

按照学区范围，除了枫林华府，日化子校还要容纳融侨城、中华世纪城、枫韵蓝湾、紫薇臻品等10多个大型小区业主子女入学。

区教育局：学校今年将扩招 保证孩子入学

针对业主的求助信息，6月6日，雁塔区教育局给出了回复。回复称，根据前期调研情况，今年决定日化子校扩招到3个教学班，目前各项准备工作已完成。另外，还将对日化子校的教室进行改造，并要求周边的政府办小学扩大班额，确保每位符合条件的适龄儿童少年依法享受义务教育。

6月12日，西部网联系了西安日化子校。招生工作人员称，学校今年确实会扩招。“我们绝对保证孩子有学可上，如果真的接纳不了，也会采取分流措施。前几天我们也在小区张贴了招生公告，家长可以带着孩子本人来学校先登记，由我们向上级反映，确保孩子正常入学。”

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编辑： 沈晓芳