西安今年本科生落户已达15万 毕业季或将再迎高峰

今天（6月12日）下午，西安市迎来今年第15万名本科生落户。

西部网讯（记者 刘望） 今天（6月12日）下午，西安迎来了今年第15万名本科生落户。来自新疆石河子的李娜辗转多地后，最终选择将户口落在西安，成为一名新西安人。落户仪式上，李娜等4名本科毕业生代表获得了西安市颁发的落户大礼包、鲜花、铭牌等纪念品。

李娜是新疆石河子人，本科在长安大学就读时将户口迁至学校，2012年毕业后选择在武汉工作并将户口迁至武汉。随着西安的人才优待政策不断提升，2015年李娜申请调往西安的分公司，最近一段时间，她决定将户口迁至西安。

李娜说：“我大学是在西安就读的，我对这里的气候已经非常适应了，再加上我的同学朋友都在西安，相比武汉西安离家更近些，所以我选择回来。”

虽然在西安上的大学，但是这次落户西安的过程，也着实令李娜感动。“落户需要带毕业证书，但是我带成了学位证书，窗口民警指导我打印网上学历资料，不到半个小时就办结了所有手续，避免了来回跑，真的非常感谢。”李娜说，因为办理业务影响了窗口民警吃午饭，她感觉到不好意思。

“随着西安市政策的不断优化，西安吸引的人才也会越来越多，即便我不是第15万个本科毕业生，也会有其他的本科毕业生成为第15万个落户的人才，我为此感到幸运，希望今后我也能为西安的发展添砖加瓦。”

西安市公安局副局长张卫说，本月18日恰逢唐长安城建城1400年，四位新西安人在唐城墙遗址附近的唐延路派出所选择落户，也许是巧合，但也证明西安近几年发展大家有目共睹。希望在未来，几位新西安人能发挥文化自信和智力优势，为西安的发展和建设提供支持。

据预测，随着毕业季的到来，未来一段时间西安将会迎来毕业生集中落户，西安市公安局户政部门负责人表示，已经做好了准备工作，迎接更多外地学生落户西安。

编辑： 张娟