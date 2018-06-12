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安康岚皋发生一起电力施工安全事故 致4人死亡

时间：2018-06-12 15:48:37  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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安康岚皋发生一起电力施工安全事故 致4人死亡

2018年6月11日19时左右，110千伏线路架设工程佐龙段(小地名：岚皋县佐龙镇长春村三组水底沟)施工作业过程中发生一起安全事故，致4人死亡。

西部网讯 记者从安康岚皋县人民政府网站了解到，2018年6月11日19时左右，110千伏线路架设工程佐龙段(小地名：岚皋县佐龙镇长春村三组水底沟)施工作业过程中发生一起安全事故，致4人死亡。

目前，事故原因正在调查中，善后工作正在进行。

编辑： 韩睿

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