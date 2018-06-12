网友称西安915公交驱赶短途乘客下车 涉事司机受处罚

涉事的915路公交司机。（网友提供）

西部网讯（见习记者 马晴茹）“以前我只听过出租拒载，没想到竟然遇到了公交车也拒载。”近日，网友小李向西部网民生热线反映，自己在西安东三岔站乘坐915路公交时被拒载，还遭到了司机与售票员的恶语相向。

民生热线：915路公交车拒载短程客 态度恶劣威胁乘客安全

小李是西安科技大学的学生，经常往返于西安火车站和临潼之间。因为915路公交班次多，在高速上行驶速度也比较快，所以他平时从都是乘坐915路从西安火车站往返学校，谁知道一次半途乘车，让小李特别生气。

6月1日晚上7点左右，小李在临潼区东三岔站等公交，准备去西安科技大学站。“临潼城区也有别的公交，那天刚好来了一辆915路公交，反正也能到，我就上了车。”

让小李没想到的是，当售票员得知他的目的地是西安科大时立马翻脸了。“售票员一直问我为啥上车，她说后面还有几个到西安的人没上，你们怎么上来了？你两人到科大才给五六块，到西安的一个人就八块，语气特别恶劣。”就在小李试图解释时，公交车司机也随之附和，让小李“赶紧下去”。

记者在小李提供的视频中看到，915路公交司机边开车边回头说，小李不应该坐他们的车。“如果我拉一车人都是在科大下车，之后上高速又没人上车，那我空车开到西安去？”在说话间隙，售票员一直试图阻止小李拍摄。

小李告诉记者，自己平时从东三岔站到科大站一人是两块钱，那天司机非收了每人三块钱，而且途中三番两次减慢车速要求他们下车。“下车后，司机看到我们拍照还从车上跟下来拉扯我，并威胁要到学校找我。”

记者了解到，915路公交车属于陕西恒丰通远汽车运输有限公司运营，路线从临潼代王站出发到西安火车站，全程共18站，最高票价为8元。当天小李是从东三岔（临潼第六站）乘车到西安科技大学临潼校区（临潼第十六站）。之后车辆将从西安工程大学临潼校区（临潼第十七站）直达终点站（西安火车站）。

根据小李的投诉，记者电话联系了西安市临潼区交通运输管理站。工作人员告诉记者，915路公交车途经高速公路行驶，确实拉不了短途乘客。

这样的说法并不能让小李满意，他质疑，既然915路在东三岔站和科大站都设置了站点，也没有说明不拉短途乘客，司乘人员就不应该拒载。

今天（6月13日）早上10点，临潼区交通运输管理站工作人员回复记者，称已经有了一个初步调查结果。“这个事情其实并不算拒载，只是乘客上车之后，售票员说长途乘客应该先上，存在‘服务态度’问题。至于小李反映的态度差、拉扯乘客情况，公司现已对涉事司机进行批评教育、经济处罚，并要求其停运学习一周。”

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编辑： 马晴茹