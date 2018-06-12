陕西省属国企前5月税费同比增长35.9% 创历史同期新高

截至2017年底，省国资委监管的37户省属企业资产总额达23865亿元。



西部网讯（记者 熊惠玲）6月12日，记者从中共陕西省委对外宣传办公室举办的“全面深化改革”主题系列新闻发布会上获悉，截至2017年底，省国资委监管的37户省属企业资产总额23865亿元，比五年前增加了112.4%。从效益来看，这五年比上一个五年累计实现营业收入增加了235.6%，利润增加了97.7%，上缴税费增加了136.6%。

今年1-5月，监管企业继续保持了稳中向好的态势，利润总额同比增长24.2%，税费同比增长35.9%，增加量均创历史同期新高，在全国的位次也不断提升。

混合所有制企业已成省属企业新经济增长点

省国资委副主任邹满绪介绍说，通过持续稳步推进，混合所有制企业已经成为省属企业的重要组成部分和新的经济增长点。截至2017年底，省国资委监管企业及下属企业中混合所有制企业已达到1052户，其中，国有控股企业894户，国有参股企业158户，整体覆盖面达43.44%，资产规模、营业收入、利润总额分别占到监管企业的47.1%、55.7%和77.5%。

省国资委监管的37户企业中，近十户企业混改比例超过50%，其中，陕药集团超过70%，燃气集团、金控集团达到60%。混改的重点由原来的以二、三级企业为主，逐步向集团层面发展，秦川机床、陕国投等4户企业已实现了集团层面的混改。

去年省属企业净资产收益率同比上升1.3个百分点，资产周转率进一步提高，应收账款周转率、存货周转率分别加快1.4次、0.4次，经营活动产生的现金流量同比增长157.1 %，企业活力和竞争力明显增强。同时也带动了非公资本的发展壮大，一批民营企业凭借混改步入发展快车道。

混合所有制改革实现“以点带面”企业员工持股试点进展顺利

2017年，省国资委选定10户企业进行混合所有制改革试点和员工持股试点，所有企业试点方案均已获批，全面进入实施阶段。2018年，试点工作将进入优化完善和总结验收阶段。

省国资委产权管理处调研员张全虎介绍说，员工持股试点主要是在充分竞争领域企业中采取增资扩股的方式，引进对企业经营业绩和持续发展有直接或较大影响的科研、经营管理和业务骨干出资入股，形成资本所有者与劳动者利益共同体，探索建立激励约束长效机制。为保证混合所有制企业员工持股试点工作依法规范进行，国家为此专门制定了统一的试点办法，就是三部委印发的133号文件，文件对试点企业条件，入股员工条件，持股数量限制，股权管理以及工作程序都作出了严格的规定。

张全虎说，去年10月，陕煤集团新型能源公司完成了工商变更登记，116名员工出资入股，这是我省第一家混合所有制企业员工持股试点单位。12月底，陕西北元化工股份公司41名员工出资入股完成了工商变更登记。今年起两户企业都将进入优化完善和经验梳理总结阶段。

另外，陕煤化上海胜帮公司、延长石油元创化工公司、电子信息集团华达科技公司等3户企业也通过科技型企业股权激励的方式，实现了科研管理骨干员工持股。“下一步我们还将按照国家规定，选择符合条件的企业继续规范推进试点，为员工持股工作探索规范的可复制可推广的成熟经验。”

编辑： 熊惠玲