西安"小升初"派位几家欢喜几家愁 “摇中”家长称是意外之喜

高新区民办初中招生电脑随机派位现场。

收到孩子被派位录取的短信，家长喜极而泣。

西部网讯（记者 周到） 今天（6月12日），备受社会关注的西安市2018年民办学校初中招生进入电脑随机派位环节。29所报名人数大于招生计划数的学校通过电脑随机派位方式录取学生8560人，15所报名人数小于招生计划数的学校直接录取报名学生2015人，共计录取学生10575人。

上午11时许，在雁塔区派位地点陕师大附中分校门口，有家长收到了孩子被派位录取的短信，当场喜极而泣。然而几家欢喜几家愁，另一位没“摇中”的学生家长表示，孩子是哭着回家的，自己也十分失落和沮丧。

“摇中”学生家长：实属意外之喜

“大概11：25左右，我爱人收到了孩子被派位录取的短信，他立马就给我打了电话，我当时真的特别激动。”王女士的孩子就读于西安南郊某小学，今天上午被西安铁一中分校电脑随机派位录取，接到消息的王女士立马给亲朋好友打了一圈儿电话报喜。

王女士告诉记者，她所在的小区以及孩子所在班级里，报名铁一中的学生不在少数。“说实话，在此之前我们家根本没有想过孩子能被派位录取，我们一直在积极准备后面的面谈，因为派位纯粹凭运气，而面谈却有努力的空间。”王女士说，她曾计算过铁一中分校的录取率，能达到46%左右，也就是接近一半的孩子都能被录取，“我家孩子成绩不错，在班里能排到前5名，所以我觉得录取希望还是很大的。

王女士说，最近这段时间，孩子一直在积极准备面谈，她还特意为孩子报了一个面谈培训班，帮助孩子克服面谈时紧张的情绪。

王女士说，孩子所在的班级共有42名学生，有30余名孩子都参加了民办学校“小升初”招生。“中午我从班级群里了解到，全班一共有7个孩子摇中了，其中有2个孩子平时在班上是前5名。”

王女士告诉记者，在班级群里，没有“摇中”的家长表现得很沮丧，老师就鼓励说，后面的面谈录取比例更高，让孩子们都好好准备。“所以我觉这次能摇中，真的是意外之喜，非常非常幸运。”

2018西安民校“小升初”热门学校。

“没摇中”学生家长：学习一般的孩子“撞大运”

“孩子哭着回家，我非常心疼。”张先生的孩子就读于南郊某小学，这次没有被派位录取。他坦言，虽然一直在安慰孩子，但他自己心里也很失落和沮丧。

“我家孩子从小学习很好，如果参加前几年进行的民校‘小升初’综合素质评价，被录取的可能性很大，可今天靠运气摇号却没有摇上，我觉得不是很公平。”张先生说，通过派位，学习一般的孩子“撞大运”进了好学校，学习好的孩子却没摇上。“我们一直教育孩子付出才有回报，现在孩子会怎么想？”张先生叹了一口气。

张先生认为，摇号会让孩子产生“学得好不如运气好”的错觉，也并不能解决教育资源不平衡的现状。

由家长代表等组成的公众监督团对派位全程进行了监督。

专家观点：随机派位相当于统计学的抽样 人人机会均等

据了解，民校“小升初”电脑随机派位虽然在西安是第一次实施，但在厦门、昆明、北京等城市已有先例。

西北大学数学学院教授、博士生导师张海表示，电脑随机派位相当于统计学中的抽样技术，“比如说我们有十位同学，但是我们只有五个招生指标，那怎么来做呢？给这十位同学每个人分一个号，然后我们从这十个号里面抽五个，很显然，每个同学被抽到的概率是一样的。但是在每次抽样中，抽到谁，抽哪一个号，又是不可预测的，不可人为控制的。”

张海表示，这种随机派位的机制，是一种不可预知、不可控制的，但是每人都有均等机会的机制。“这也是为什么近年来，这种摇号机制在全国得到广泛应用的一个原因。”

专家观点：派位只是缓解择校热的权宜之计

知名教育专家、西安交大韩城基础教育园区总校长刘鹏表示，近年来西安市民办优质教育资源供不应求。以电脑派位和面谈相结合的民校“小升初”招生改革，一方面通过派位缩小了民办学校和公办学校在优质生源上的差距，另一方面有利于民办学校通过面谈方式吸引优质生源。

“同时我们也应该理性地认识到，电脑派位虽然在短时间内可以起到遏制择校热的作用，但也只是应对目前教育资源严重不均衡的一种权宜之计。只有提供更多的优质教育资源，才能从根本上避免择校热。因而教育部门应深入推进教育供给侧改革，公办学校更要加强自身机制体制的改革与创新。”刘鹏说。

针对家长们十分关注的面谈环节，刘鹏表示，结合外地经验，面谈主要考查学生的逻辑推理、表达能力、心理素质、文学素养、社会常识等。因此，面谈前的突击准备作用不大，家长应在日常生活中注重引导孩子全面发展，广泛阅读，注意积累，关注语言表达能力和文明礼仪。

未被电脑随机派位录取的学生可申请面谈。

编辑： 钟莹