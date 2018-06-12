陕西今年前5月优良天数有所减少，咸阳空气质量最差。（资料图）
西部网讯（记者 鄢山宇）6月12日，陕西省环境保护厅发布1~5月全省城市空气质量状况和县城空气质量状况。记者了解到，今年前5月，陕西空气质量较去年同期略有改善，但优良天数有所减少，13个市（区）空气质量最好的是商洛，最差的是咸阳。
今年1~5月，陕西全省13个市（区）空气质量由好到差依次是商洛、安康、汉中、杨凌、榆林、延安、宝鸡、铜川、韩城、西咸、渭南、西安、咸阳。与去年1~5月相比，杨凌、西安、渭南、韩城、咸阳、西咸、汉中、宝鸡、商洛、延安等10个市（区）空气质量有所改善（按改善程度由高到低排序），榆林、铜川、安康等3个市空气质量有所下降（按下降程度由高到低排序）。
今年1~5月，我省县城环境空气质量情况中，关中地区67个县区中空气质量较差的10个县（区）依次是阎良区和阎良航空基地（并列）、秦都区、沣东新城、灞桥区、未央区、渭城区、新城区、经开区、莲湖区（按较差程度由高到低排序,下同）；陕北地区25个县区中空气质量较差的5个县（区）依次是吴堡县、府谷县、神木市、绥德县、清涧县；陕南地区30个县区中空气质量较差的5个县（区）依次是汉台区、南郑区、城固县、略阳县、洛南县。
据省环境监测中心站和省气象台相关专家分析,全省13个市（区）今年1~5月空气质量较去年同期略有改善，但优良天数有所减少，PM10浓度略有上升，主要是受外来沙尘天气增加、气温偏高等不利气象因素及冬防期结束后临时管控措施解除、污染物排放量增加等因素综合影响造成的。如2018年1~5月全省沙尘天气影响频次从2017年同期的3次增加到12次，沙尘影响天数累计从60天增加到154天。剔除沙尘天气影响后，全省PM10平均浓度较2017年同期比较下降了3.5%。
编辑： 高政超
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