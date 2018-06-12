西安民校"小升初"派位录取学生8560人 结果现场公证

新城区民校"小升初"随机派位现场。
碑林区民校"小升初"随机派位现场。
西部网讯（记者 刘望） 今天（6月12日）上午，2018年西安市首次实施的民办学校初中招生电脑随机派位工作顺利结束。全市29所报名人数大于招生计划数的学校通过电脑随机派位方式录取学生8560人，15所报名人数小于招生计划数的学校直接录取报名学生2015人，共计录取学生10575人。
上午10点，各区县教育局、沣东新城教育局、国际港务区社会事业局、高新区教育局按照全市统一规定时间，分别在各自辖区举行了2018年民办学校初中招生电脑随机派位工作。
灞桥区民校"小升初"随机派位现场。
长安区民校"小升初"随机派位现场。
高新区民校"小升初"随机派位现场。
雁塔区民校"小升初"随机派位现场。
在派位现场，全市29所报名人数大于招生计划数的民办学校，电脑随机派位录取结果实时上传至西安市民办学校初中招生系统，15所报名人数小于招生计划数的民办学校，直接录取的学生名单也在现场上传至西安市民办学校初中招生系统。
经统计，今天，全市29所报名人数大于招生计划数的学校通过电脑随机派位方式录取学生8560人，15所报名人数小于招生计划数的学校直接录取报名学生2015人，共计录取学生10575人。
公证部门对电脑随机派位的过程及派位录取结果进行了现场公证。
全市各区（县、开发区）29所报名人数大于招生计划数的民办学校，电脑随机派位录取结果由工作人员直接打印，各区（县、市）公证部门对电脑随机派位的过程及派位录取结果进行了现场公证，在场的监督人员与家长代表均对此次电脑随机派位工作表示认可。
电脑随机派位结束后，录取结果已经第一时间通过手机短信方式告知家长，学生及家长也可登陆西安市民办学校初中招生系统查询录取结果。
公证部门对电脑随机派位的过程及派位录取结果进行了现场公证。
为确保此项工作公平公正、公开透明，各区县及开发区邀请了公众监督团共同参与现场监督，各区（县、开发区）教育局还对派位全程进行了录音录像。据了解，今年民办学校初中招生截至5月31日18点网上报名结束时，全市44所民办学校共报名52263人，比去年总报名数55431人减少了3168人，减少了5.7%。
西安2018年民校“小升初”44所学校报名人数一览
编辑： 刘望
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